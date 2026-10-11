Muere integrante de la Orquesta de Cámara tras desbarrancar bus en Valparaíso

El bus que la noche de este sábado desbarrancó en Valparaíso trasladaba a la Orquesta de Cámara de Chile, dependiente del Ministerio de las Culturas. En el accidente falleció Penélope Knuth, primera viola de la orquesta, y otras 13 personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad.

El accidente se produjo a las 21 horas de este sábado en calle Diego Portales, vía que une el cerro Barón con Los Placeres, donde el bus de la empresa Yanguas con 46 personas a bordo cayó varios metros por una ladera al estacionamiento de un condominio, donde aplastó un vehículo menor.

En el interior de este último se encontraba un hombre que pudo salir por sus propios medios, pero los ocupantes del bus fueron los más afectados. La orquesta se había presentado en la Universidad Santa María y sus miembros ya se dirigían a sus domicilios.

Hasta el lugar concurrieron 9 compañías de Bomberos con más de 100 voluntarios que ayudaron en las maniobras de rescate, mientras que personal de emergencias trasladó a los lesionados de mayor consideración a distintos recintos asistenciales.

DECARACIONES DE KAST Y MINISTERIO

Tras conocerse el accidente, en su cuenta de X el Presidente José Kast expresó que "lamento mucho el grave accidente que sufrió bus en Valparaíso y que llevaba a miembros de la Orquesta de Cámara dependiente del Ministerio de Cultura. Equipos de gobierno se encuentran desplegados para asistir a heridos. Nuestras oraciones con la víctima fatal de este accidente".

Por su parte, el Ministerio de las Culturas, junto con lamentar el accidente y el fallecimiento de una persona, sobre esta última señaló que "con profundo pesar, confirmamos que se trata de Penélope Knuth, primera viola de la Orquesta de Cámara de Chile". El ministro Francisco Undurraga calificó su muerte como "una triste noticia".

Además, el ministerio destacó que su "trayectoria artística y valioso aporte a la música nacional deja una huella significativa en el ámbito cultural de nuestro país. Como Ministerio, hemos tomado contacto con su familia para expresar nuestras condolencias y acompañarla en este difícil momento".

"Como Ministerio, continuaremos atentos a la evolución de las personas afectadas y al desarrollo de esta lamentable situación, manteniendo una coordinación permanente con las autoridades correspondientes", añadió.

"Reiteramos nuestras condolencias a la familia, amistades y compañeros de Penélope Knuth, así como nuestra solidaridad con todos los integrantes de la Orquesta de Cámara de Chile", cerró la declaración del ministerio.

PURANOTICIA