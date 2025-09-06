Muere hombre de 61 años en fatal incendio en parte alta de Viña del Mar

La mañana de este sábado un violento incendio consumió por completo una casa de material ligero en el sector alto de Viña del Mar dejando como saldo un fallecido.

Se trata de una vivienda que estaba ubicada en la Población La Conquista en Miraflores Alto, que resultó totalmente destruida.

Equipos de bomberos lograron evitar que el fuego se propagara a otras casas vecinas en el lugar.

Tras lograr el control de las llamas se descubrió el cuerpo de un hombre mayor de aproximadamente 61 años quien murió en el lugar.

Se desconocen las causas del incendio.

PURANOTICIA