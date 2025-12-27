Muere Concejal de San Antonio tras sufrir violento paro cardiorrespiratorio

El concejal de la comuna de San Antonio, Milko Caracciolo , falleció la tarde de del pasado viernes , alrededor de las 19:00 horas, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras caminaba por una de las playas de la comuna de Pichilemu, Región de O’Higgins.

De acuerdo a los antecedentes entregados, la autoridad comunal se desvaneció repentinamente en el lugar, falleciendo pese a los intentos de auxilio, lo que generó un profundo impacto entre quienes se encontraban en el sector.

Tras conocerse la noticia, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, confirmó el deceso y señaló que la Ilustre Municipalidad de San Antonio, junto al equipo municipal y el Concejo Municipal, se abocó de inmediato a contactar a la familia del edil, con el fin de expresar sus condolencias y brindar todo el apoyo necesario en este complejo momento.

Asimismo, el jefe comunal indicó que se coordinó con las autoridades correspondientes para realizar el levantamiento del cuerpo, su traslado al Servicio Médico Legal y, posteriormente, gestionar su traslado hasta la comuna de San Antonio, donde se llevará a cabo el velatorio correspondiente.

En paralelo, y como señal de respeto y reconocimiento, el alcalde Omar Vera informó que la Ilustre Municipalidad de San Antonio decretó duelo comunal por dos días, medida que empezo a regir a partir de las 00:00 horas del sábado 27 de diciembre, en homenaje al concejal fallecido.

La partida del Concejal ha generado un profundo pesar en la comunidad sanantonina, donde era ampliamente conocido por su labor pública y compromiso con la comuna.

PURANOTICIA