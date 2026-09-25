Muelle Vergara recupera la tranquilidad tras meses marcados por peleas e incivilidades: locatarios y turistas piden no bajar la guardia

El entorno del tradicional Muelle Vergara de Viña del Mar ha estado marcado durante meses por episodios que han generado preocupación entre comerciantes establecidos, vecinos y visitantes. Peleas, robos e incivilidades, junto con enfrentamientos entre vendedores ambulantes y personal policial y municipal, se transformaron en parte del panorama durante algunos fines de semana, feriados y principalmente en verano.

Distintos registros de estos hechos incluso se viralizaron en redes sociales, instalando una imagen compleja para uno de los sectores turísticos más reconocidos de la Ciudad Jardín y generando preocupación entre quienes desarrollan sus actividades comerciales en el lugar marcado por estar a pasos de la playa y con una vista envidiable.

Sin embargo, al recorrer actualmente el sector, el diagnóstico que entregan quienes viven, trabajan o visitan el sector es bastante distinto. Comerciantes establecidos, vecinos y turistas consultados por Puranoticia.cl coinciden en que durante las últimas semanas se percibe un ambiente mucho más tranquilo, con una mayor sensación de seguridad y sin los inconvenientes que anteriormente se registraban con frecuencia.

Manuel Allende, quien lleva 50 años como dueño de un local establecido en el Muelle Vergara, señaló que "en materia de seguridad en este momento estamos bien en comparación a otros tiempos. Ahora que pasó la fiesta del 18 de septiembre está todo tranquilo y ojalá que siga así porque eso es lo importante, porque así llega público bueno. Aquí antes era... ufff, olvídese. Había que andar con una mano en la espalda, otra en los brazos y en todos lados porque era desesperante. Pero ahora, como hace un mes está todo tranquilo. Gracias a Dios está todo tranquilo y ojalá siga así".

De todas maneras, el comerciante reconoce que el comercio ambulante sigue siendo un punto de preocupación, especialmente "durante el fin de semana cuando llega la gente de otros lados y vienen con la guapeza de que ellos pueden trabajar y todo eso". No obstante, volvió a recalcar que "generalmente en este tiempo estamos todos tranquilos. Lo importante sería que siguiéramos igual como estamos ahora".

Don Manuel también apuntó a la diferencia entre quienes mantienen sus negocios establecidos y quienes llegan a vender informalmente, explicando que "la rabia que da es que nosotros pagamos todos los meses el permiso municipal y llega gente con las mismas cosas que nosotros, vende a mitad de precio, trabajan un rato en una parte y dejan todo mugriento, no limpian, y resulta que eso está pasando hace tiempo. Pero en este momento, hace un mes más o menos, está todo tranquilo".

CÁMARAS Y PRESENCIA POLICIAL

Entre quienes frecuentan el sector también existe la percepción de que algunas medidas implementadas han contribuido a mejorar las condiciones de seguridad.

Enrique, quien suele acudir al Muelle Vergara a pescar, comentó a Puranoticia.cl que "acá han habido robos a personas. Hay un sector donde uno viene a pescar –a mí me gusta venir a pescar– y he conversado con personas que han sufrido algunos incidentes. Bueno, igual incorporaron cámaras de seguridad que han ayudado a mejorar".

El visitante también se refirió al comercio ambulante y planteó que "creo que todo debe ser regularizado, creo que es lo correcto para las personas que tienen las licencias adecuadas para poder trabajar. Además que es una competencia desleal porque unas personas cumplen con los documentos y otras que no lo hacen".

Respecto de la seguridad, coincidió en que "sí ha mejorado y también lo he conversado con los guardias que trabajan acá en el Muelle Vergara, que me dijeron que colocaron cámaras y que eso también ayuda ante alguna eventualidad o incidente que existe de robos a algunas personas. Además se ven bastantes carabineros y patrullas de la Municipalidad de Viña del Mar que se dan vueltas".

VERANO, EL GRAN DESAFÍO

La sensación de tranquilidad que actualmente describen los entrevistados, sin embargo, viene acompañada de una advertencia: el escenario podría cambiar con la llegada de la temporada estival y el aumento considerable de visitantes.

Marco Riquelme, viñamarino que suele concurrir al sector del Muelle Vergara, aseguró que "hasta el momento no he visto que haya mayor problema con la seguridad. He venido varias veces y siempre está lleno de turistas, entonces no veo que haya mayores problemas con desmanes ni nada al respecto".

Sobre el comercio ambulante, sostuvo que existe una situación que debe ser abordada considerando las distintas realidades: "Yo lo veo por las dos partes, porque resulta que igual el comercio establecido lleva tiempo acá y tienen todo reglamentado de hace muchos años, pero llega el comercio ambulante que llega y se coloca ahí".

Riquelme también coincidió en que actualmente el ambiente es más tranquilo, aunque puso la mirada en los próximos meses diciendo que "he visto que ha estado todo muy tranquilo. Ahora va a empezar la temporada estival y esa es la parte complicada, cuando yo empiezan a llegar más turistas y más gente. Hay que ser precavido. Obviamente que no hay que estar nerviosos y estresados porque tampoco es como que esto sea un caos, porque igual se pasa bien y no hay mayor problema; pero lo de siempre: tener cuidado y no dejar cosas tiradas, cosa común entre los chilenos".

MAYOR CONTROL

Entre los visitantes también aparecen matices. Gloria, turista proveniente de Santiago que asegura viajar a Viña del Mar tres veces al año, valoró el comercio establecido y manifestó una preocupación particular por el nivel que alcanzó el comercio ambulante durante el último verano en el sector del Muelle Vergara.

"A mí me gusta exigir las normas y puro comprar en los locales establecidos. Yo soy de Santiago, vengo aquí tres veces al año: enero, febrero y septiembre a descansar. (...) En mis cuatro años viniendo a Viña, este verano fue la primera vez que vi mucho comercio ambulante y sentí que se perdió un poquitito el descanso de Viña. Eso me da cierta sensación de inseguridad, además porque yo soy súper miedosa en esas cosas. Eso me causó ver gente desordenando las áreas verdes, tomando y comiendo ahí mismo. Eso no me gustó", sostuvo la visitante capitalina consultada por este medio.

Por lo mismo, llamó a reforzar la fiscalización antes del inicio de la temporada alta de verano: "Me gustaría que hubiera un poquito más de control porque encontré que este verano estaba todo desbordado y estaban vendiendo mucho de esos tragos como caipiriñas y esas cosas que desordenan mucho, cosa que no lo había visto en otros veranos. Además, las batallas campales por el comercio ambulante son terribles porque el respeto ya no se ve, no se ve el respeto a la autoridad. Lamentablemente, porque si hubiera respeto por la autoridad sería diferente", expresó.

Así, mientras el Muelle Vergara atraviesa semanas en que comerciantes, vecinos y turistas describen un ambiente más tranquilo que el observado en otros periodos, el desafío que queda instalado apunta a mantener esas condiciones durante la próxima temporada estival, cuando el sector vuelva a recibir una alta cantidad de visitantes y el comercio ambulante vuelva a convertirse en el principal foco de atención.

PURANOTICIA