Katherine Martorell impulsará reuniones con ministros para explicar propuesta de RN que replica plan de Piñera contra la cesantía

Ante la compleja situación laboral que atraviesa el país, Renovación Nacional (RN) puso a disposición del Ejecutivo una serie de propuestas económicas inspiradas en el plan implementado durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera para enfrentar la cesantía postpandemia.

La propuesta de la colectividad contempla un subsidio directo al empleo formal de hasta $250.000 con un costo estimado de mil millones de dólares —capaz de generar 300.000 cupos laborales— junto a un programa Fogape reforzado para otorgar liquidez a las pymes a través de créditos con aval del Estado.

Frente a la postura inicial del Ejecutivo, la secretaria general de RN y exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, conversó con Puranoticia.cl y descartó que las declaraciones del presidente José Antonio Kast constituyan un cierre definitivo a la iniciativa.

Al respecto, Martorell precisó: “Primero yo no sentí que el presidente haya pegado un portazo (…) nosotros planteamos dos medidas que ya están probadas. Y eso es sumamente importante para efectos de poder tomar decisiones que en esta situación actual de desempleo puedan surtir efectos reales”.

Asimismo, la dirigenta enfatizó que la focalización de estas medidas en el sector de las pymes busca estabilizar negocios golpeados por la situación económica y proteger los puestos de trabajo existentes. Sobre el impacto que tuvo este esquema y la necesidad de impulsarlo nuevamente, la secretaria general de RN explicó: “Esto no tuvo un costo mayor para el Estado, y permitió que las pymes que estaban en una situación compleja pudieran estabilizarse, cuidar empleos que ya tenían, porque muchas veces, lamentablemente, por una situación económica, las pymes tienen que tomar la decisión de desemplear o de dejar a personas con las que han trabajado fuera de sus servicios”.

A pesar de que desde la Presidencia se ha defendido una hoja de ruta centrada en la ley de reconstrucción y metas de mediano a largo plazo, en Renovación Nacional insisten en la urgencia de actuar de forma inmediata para aliviar la situación de las familias.

Sobre los pasos a seguir y las gestiones políticas que realizará la directiva del partido, Martorell sostuvo: “Nosotros vamos a impulsar desde Renovación Nacional es tener reunión con los ministros del ramo para poder explicarles bien esta propuesta. Yo no sentí en las palabras del presidente Kast que esto sea un rechazo”. En esa misma línea, la exsubsecretaria agregó: “Nosotros ponemos definitivamente a disposición de este gobierno, estas propuestas que son propuestas probadas que se hicieron además en un momento muy complejo como era la pandemia”.

Finalmente, apelando al pragmatismo de la gestión anterior, Martorell reafirmó la disposición de la colectividad para colaborar con el equipo económico del Gobierno, subrayando que la prioridad del debate debe estar centrada en las urgencias sociales: “Si el gobierno hoy día no toma decisiones de impacto inmediato o de corto plazo, finalmente más que el costo político de Renovación Nacional, los que pagan aquí son los ciudadanos. Y eso es algo que para cualquier gobierno, para cualquier servidor público, para cualquiera que se dedica a la política, es lo fundamental”.

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