Movimiento de carga en Puerto San Antonio creció 2,2% durante enero y febrero de 2026

El Puerto de San Antonio movilizó 3.861.752 toneladas de carga durante el primer bimestre de 2026, lo que representa un aumento del 2,2% respecto al mismo periodo de 2025.

El resultado equivale a 82.593 toneladas adicionales en comparación con los dos primeros meses del año pasado.

Uno de los factores determinantes en este crecimiento fue el incremento de la carga contenerizada, que alcanzó 2.976.563 toneladas, registrando un alza del 4,4%.

Asimismo, la carga fraccionada subió un 3% (86.945 toneladas) y la transferencia de TEU totalizó 338.082 unidades, con un incremento cercano al 3%.

En contraste, otros segmentos experimentaron descensos: el manejo de granel sólido bajó un 1%, el transporte de vehículos cayó un 4,8% y el granel líquido disminuyó un 26% en comparación con el ejercicio anterior.

El gerente general (s) de la empresa, Fernando Gajardo, valoró que "Puerto San Antonio comenzó 2026 con cifras positivas, lo que confirma el dinamismo sostenido de la actividad portuaria. Con el avance de Puerto Exterior y otras iniciativas vinculadas al Nuevo Modelo Logístico, estamos fortaleciendo la eficiencia, competitividad y capacidad del puerto para responder a las exigencias del comercio exterior y de la industria".

(Imagen: Portal Portuario)

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