Motorista resulta lesionado tras accidente en Camino Internacional y provoca congestión en ambos sentidos

Un motorista resultó lesionado la mañana de este viernes tras verse involucrado en un accidente de tránsito en Camino Internacional, pasado la rotonda Glorias Navales, en dirección a Santa Julia.

El hecho ocurrió cerca de las 10:09 horas y generó una importante congestión vehicular en ambos sentidos de la vía, complicando el desplazamiento de conductores en uno de los principales accesos del sector.

De acuerdo con información preliminar, el conductor de la motocicleta sufrió lesiones producto del impacto, por lo que fue necesaria la presencia de equipos de emergencia en el lugar.

Testigos señalaron que “el tránsito se detuvo casi por completo por varios minutos”, mientras que otros conductores indicaron que “la congestión comenzó a aumentar rápidamente en ambos sentidos”.

A esta hora, se recomienda a los automovilistas circular con precaución y, de ser posible, optar por rutas alternativas mientras se normaliza la situación.

PURANOTICIA