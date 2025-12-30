Click acá para ir directamente al contenido
Repartidor de delivery sufrió graves lesiones tras cruzar con luz roja y ser impactado por una camioneta en San Antonio

Repartidor de delivery sufrió graves lesiones tras cruzar con luz roja y ser impactado por una camioneta en San Antonio

El accidente de tránsito se registró la tarde de este martes en Luis Reuss con Fernandez Concha.

Repartidor de delivery sufrió graves lesiones tras cruzar con luz roja y ser impactado por una camioneta en San Antonio
Martes 30 de diciembre de 2025 22:24
Un motociclista repartidor de delivery resultó con graves lesiones tras ser impacto por una camioneta en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso.

El accidente de tránsito se registró la tarde de este martes en Luis Reuss con Fernandez Concha.

Según se aprecia en un video, el trabajador continuó su recorrido pese a que el semáforo estaba con luz roja.

Fue en ese momento que una camioneta de color negro lo impactó violentamente.

Al lugar de la emergencia concurrieron voluntarios de Bomberos y una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (Samu).

(Video: @iec.chile)

