El fatal accidente de tránsito se registró la tarde de este martes en la ruta que conecta las localidades de Leyda, San Juan y Lo Gallardo.

Motociclista pierde la vida tras colisionar con un vehículo en la ruta G-904 en San Antonio
Martes 30 de diciembre de 2025 23:03
Un motociclista perdió la vida tras colisionar con una camioneta en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso.

El fatal accidente de tránsito se registró la tarde de este martes en la ruta G-904, que conecta las localidades de Leyda, San Juan y Lo Gallardo.

El conductor del vehículo transitaba en dirección al sur y en el kilómetro 4.800, habría decidido cambiarse de pista, colisionando de frente con la motocicleta que transitaba por el carril contrario.

Según informó Carabineros, el hombre que manejaba la camioneta lo hacía en normal estado de temperancia.

La cuenta oficial de la Autopista San Antonio - Santiago, ruta78, dio a conocer que el "tránsito se mantiene suspendido. Prefiera alternativas. Conduzca con precaución".

(Imagen: @SanAntonio_SOS)

