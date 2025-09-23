Motociclista perdió la vida tras protagonizar violento accidente de tránsito frente al Reloj de Flores: kilométrica congestión en Viña

Un accidente de tránsito con consecuencias fatales se registró minutos antes de las 7:00 horas en la intersección de la calle Viana con avenida La Marina, en Viña del Mar.

Por causas que se desconocen, una motociclista de unos 20 años perdió la vida en un siniestro vial registrado justo al frente del tradicional Reloj de Flores de la Ciudad Jardín.

Hasta el sitio del suceso concurrió personal de la Sección Investigadora de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros para indagar las causas de lo ocurrido.

Producto de esta situación, el tránsito vehicular se encuentra inhabilitado por calle Viana, entre O Braga y el Reloj de Flores, lo que ha originado una alta congestión.

La unidad Transporte Informa dio a conocer que "el flujo vehicular hacia Valparaíso (está siendo) redireccionado por Toro Herrera y Agua Santa".

"Desde el interior y Reñaca, prefiera La Marina", agregaron.

PURANOTICIA