Motociclista fue detenido tras ser sorprendido portando un arma de fuego en la localidad de Laguna Verde en Valparaíso

Un motociclista fue detenido por personal de Carabineros tras ser sorprendido portando un arma de fuego en la localidad de Laguna Verde, en la comuna de Valparaíso.

El operativo se efectuó en medio de patrullaje preventivo por avenida Brasil, donde el sujeto fue reducido y detenido.

Sobre esto se refirió el mayor Gustavo Figueroa, Comisario de la 1ª Comisaría Sur de Valparaíso:

"Personal de reten Laguna Verde en patrullaje preventivo por Avenida Brasil, se percata de un motorista que al ver el vehículo policial cambia en forma brusca su dirección, motivando el seguimiento por varias arterias hasta la caída del motorista en calle Tierras Rojas, procediendo a su fiscalización".

El uniformado agregó que "en el control realizado, personal de Carabineros se percata de la presencia de un arma de fuego que portaba en el cinto del pantalón, siendo reducido y detenido, incautando el armamento".

Al verificar el arma de fuego, esta mantenía tres municiones sin percutar, calibre 9 milímetros.

La pistola no contaba con marca, modelo o número de serie y tampoco mantenía encargo policial vigente.

Respecto de la motocicleta, no poseía su documentación al día por lo cual fue retirada de circulación.

Cabe señalar que el detenido, producto de la caída, resultó con lesiones en cara, rodilla y pierna izquierda de mediana gravedad y será puesto a disposición de la Fiscalía.

