Mortal ataque en Valparaíso: mujer fue asesinada de una puñalada y otra queda lesionada tras agresión de una pareja

Una mujer de 27 años muerta y otra de 29 con heridas leves, fue el saldo que dejó un brutal ataque con armas blancas perpetrado por una pareja en la vía pública de la localidad de Placilla de Peñuelas, en la parte alta de la comuna de Valparaíso.

El hecho se registró durante horas de la noche en la calle Undécima, hasta donde llegó un auto con cuatro personas a bordo, dos de las cuales descienden y comienzan a agredir con objetos contundentes y un arma blanca a las víctimas, una de las cuales perdió la vida y otra resultó con lesiones, siendo derivada a un centro asistencial.

Una vez puestos los antecedentes en conocimiento del Turno de Instrucción y Flagrancia del Ministerio Público, éste estableció que el caso sea investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso, que se apersonó tanto en el Consultorio de Placilla como en la calle Undécima para comenzar las diligencias del homicidio y las lesiones.

El subperfecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios, explicó que "la víctima fatal corresponde a una mujer chilena de 27 años, sin antecedentes policiales quien presentaba una herida clavicular izquierda y su causa de muerte podría estar en correspondencia con un choque hemorrágico por arma cortante; mientras que la víctima lesionada corresponde a una mujer chilena de 29 años, sin antecedentes policiales, quien presentaba una heridas leves en el cuero cabelludo".

De igual forma, precisó que "el contexto de este de homicidio ocurre cuando ambas víctimas se encontraban en calle Undécima y son abordadas por un grupo de cuatro sujetos, quienes llegan en un vehículo, donde descienden un hombre y una mujer, quienes agreden a la víctima con elementos contundentes y un arma cortante".

En el lugar, los detectives levantaron diversas evidencias hematológicas, así como hicieron el análisis de cámaras de seguridad y también el relato de testigos.

"Estos antecedentes permitieron identificar a los imputados, los cuales corresponden a una mujer chilena de 23 años de edad, sin antecedentes policiales, y un hombre de nacionalidad venezolana, de 34 años, con su situación migratoria irregular en el país, quienes en estos momentos se encuentran gestionando la orden de atención junto al Ministerio Público", sentenció el oficial de la policía civil porteña.

Cabe hacer presente que, si bien, los imputados ya están plenamente identificados, estos aún no han sido capturados por los detectives de la Policía de Investigaciones.

