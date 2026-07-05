Mortal accidente en Ruta 5 Norte a la altura de Sopraval: Auto incendiado, un muerto y heridos graves

En horas de la tarde noche de este domingo un grave accidente de tránsito tuvo como escenario la Ruta 5 Norte a la altura de la comuna de La Calera, en especifico en la pasarela a la altura de Sopraval.

De acuerdo con información dada a conocer, el hecho corresponde a una colisión que involucró a tres vehículos menores, uno de los cuales terminó completamente envuelto en llamas.

Según testigos uno de los tres vehículos involucrados en el accidente pierde el control en dirección norte, pasando hacia la otra pista impactado en ese momento a los otros dos vehículos menores involucrados en la colisión.

Las primeras informaciones dadas a conocer cuentan de un saldo de al menos un fallecido en el lugar y el traslado hasta centros asistenciales de tres personas en extrema gravedad y otros cinco en estado leve, en total, ocho heridos.

Hasta el lugar se desplazaron voluntarios de Bomberos de Nogales y La Calera, Ambulancias de La Calera y de la avanzada Samu y Carabineros además de personal de emergencia municipal y de la autopista, quienes trabajaron en el control del incendio, la atención de los lesionados y el procedimiento correspondiente.

Se desconocen las causas del accidente y el estado de los heridos hasta el cierre de esta nota se espera la llegada del SIAT de Carabineros.

PURANOTICIA