MOP Valparaíso presenta a nuevas directoras regionales de Arquitectura y Planeamiento

La seremi de Obras Públicas, Patricia Terán, presentó oficialmente a las nuevas directoras regionales de Arquitectura y Planeamiento, quienes asumirán el desafío de liderar dos áreas estratégicas para el desarrollo de la infraestructura pública y la planificación territorial en la región de Valparaíso.

Se trata de Susana Puga, quien asumió la Dirección Regional de Arquitectura, y Chantal Robert, quien encabezará la Dirección Regional de Planeamiento. Ambas profesionales cuentan con una sólida trayectoria en el ámbito de la infraestructura, la gestión y el desarrollo de proyectos, aportando una mirada técnica que contribuirá al fortalecimiento del trabajo que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas en la Región de Valparaíso.

La seremi Terán destacó que "estamos muy contentos de dar la bienvenida a Susana Puga y a Chantal Robert, quienes asumen importantes desafíos al frente de dos direcciones fundamentales para el Ministerio de Obras Públicas. Confiamos en que su experiencia, liderazgo y compromiso con el servicio público serán un gran aporte para seguir impulsando iniciativas que fortalezcan la infraestructura, la planificación territorial y el desarrollo de nuestra región".

Susana Puga es ingeniera constructora y cuenta con experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos de infraestructura pública, destacando en la planificación, ejecución y supervisión de iniciativas orientadas al fortalecimiento de la infraestructura estatal.

Por su parte, Chantal Robert es ingeniera civil industrial y posee experiencia en planificación, asesorías y gestión de proyectos, desarrollando una trayectoria vinculada al análisis, la administración y el desarrollo de iniciativas estratégicas para el territorio.

Con estas incorporaciones, desde el Ministerio de Obras Públicas resaltaron que continúan "fortaleciendo los equipos regionales para avanzar en una gestión eficiente, cercana a la ciudadanía y comprometida con el desarrollo sostenible, la conectividad y la calidad de vida de las comunidades de la región de Valparaíso".

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