MOP compromete obras claves para acceder al Hospital Provincial Marga Marga: calle El Abanderado será una caletera del Troncal Sur

La implementación del Hospital Provincial Marga Marga, ubicado en la comuna de Villa Alemana, es una acción largamente esperada por la comunidad. Sin embargo, a semanas de su esperada puesta en marcha, lo cierto es que recién ahora se están destrabando algunos problemas que hace largos años se conocen en la zona.

Uno de ellos, y quizás el principal, tiene que ver con la calle El Abanderado, una de las vías claves de acceso el establecimiento, pero que a pesar de su importancia aún no está adecuada para recibir a los pacientes ni a los trabajadores, lo que avizora complejidades para acceder al que será uno de los centros de salud más modernos del país.

Y es que para que quede en óptimas condiciones, se necesita hacer una verdadera transformación en la calle El Abanderado, que debía dejar de ser una especie de pasaje para convertirse en una caletera que permita una conexión directa entre el Hospital Provincial Marga Marga con la ruta 60CH, más conocida como autopista Troncal Sur.

Bajo este contexto, se conoció que la Dirección Nacional de Obras Públicas, dependiente del MOP, habilitara una mesa de trabajo para avanzar en la ampliación del eje de la caletera entre la carretera y el recinto de salud emplazado en Villa Alemana, lo que permitirá mejorar los accesos y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias.

De esta manera, la modificación en la calle El Abanderado permitirá facilitar la integración hacia la vecina comuna de Quilpué, empalmando con el trazado de la futura Vía Servicio El Rocío. Además, se fijaron compromisos para que el proyecto de caletera sea aprobado antes del cambio de Gobierno, vale decir antes del 11 de marzo.

La iniciativa dice relación con el emplazamiento estratégico del nuevo establecimiento de salud y a la urgencia de asegurar traslados rápidos para vecinos de sectores como Los Pinos, Belloto Sur, Ramón Ángel Jara, Ojos de Agua y Troncos Viejos, quienes hoy deben ingresar por el centro de Villa Alemana o depender del acceso Marga Marga.

Junto a descongestionar estos puntos, la obra permitiría generar un tercer acceso a la ruta 60CH, complementando las entradas existentes por Marga Marga y Peñablanca.

El director nacional de Obras Públicas, Boris Olguín, comprometió el apoyo institucional para agilizar el proceso en Villa Alemana y anunció que el objetivo es que el proyecto quede aprobado antes de que termine el Gobierno del Presidente Boric.

“Estamos frente a una obra hospitalaria de primer nivel, que necesita accesos adecuados. Ya definimos una línea de tiempo para que los esfuerzos técnicos del Municipio sean entregados formalmente a Concesiones. Nuestro compromiso es avanzar con responsabilidad para que, antes de que finalice el Gobierno, podamos dejar este proyecto aprobado y con una solución clara para la provincia", indicó Olguín.

De igual forma, el funcionario del Ministerio de OO.PP. planteó que "lo que hemos sostenido es una línea de tiempo, una línea de trabajo, en la que los esfuerzos técnicos y profesionales (...) se puedan presentar a la Dirección de Concesiones, que ha tenido una muy buena recepción de estos antecedentes y avanzar rápidamente en la definición y la decisión de conectividad que está proponiendo el municipio".

"Nos queda trabajo por hacer, pero he planteado una línea de tiempo, un cronograma, de tal manera de poder hacer el seguimiento y el control de los compromisos que estamos asumiendo. Nuestra administración como Gobierno finaliza el 11 de marzo y nosotros queremos responsablemente poder hacer las gestiones que correspondan anticipadamente como corresponde y hacer los traspasos con una solución y no con un problema", complementó Boris Olguín.

Esta información fue celebrada por la directora del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ), Andrea Quiero, quien manifestó que "hemos construido una relación sinérgica que ha permitido traer hasta el territorio a nuestro MOP para plantear la necesidad que este acercamiento de la salud a las personas, o de las personas hacia los establecimientos de salud, requiere la construcción de caminos y accesos que permitan que esto se facilite, que ni se note cómo se va a llegar al hospital".

"La salud también la construimos nosotros, pero también intersectorialmente, con el MOP, con cada uno de los municipios que lideran un territorio que representa a la población y, por cierto, a nuestro Ministerio y Servicio, que tiene que hacer que sucedan las cosas en el municipio, pero solos no podemos”, sentenció Quiero.

