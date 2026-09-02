MOP adjudica obras por $1.546 millones para reparar socavón en avenida Altamirano y recuperar 100 metros de borde costero

Un paso clave para la recuperación de una de las arterias más estratégicas del borde costero de Valparaíso dio este miércoles el Ministerio de Obras Públicas (MOP), tras adjudicar la primera etapa de las obras destinadas a reparar el socavón ubicado a la altura de ASMAR, en Avenida Altamirano.

Los trabajos estarán a cargo de Constructora Raymar Ltda., empresa seleccionada por la Dirección de Obras Portuarias mediante un Trato Directo de Emergencia. La intervención contempla una inversión de $1.546 millones y tendrá un plazo de ejecución de 180 días corridos.

El colapso del terreno, que se agravó luego del sistema frontal registrado en julio pasado, alcanzó aproximadamente 7,5 metros de largo, 4,5 metros de ancho y 6,5 metros de profundidad. Debido a la inestabilidad generada, fue necesario disponer el cierre total de la vía.

La primera etapa de la intervención contempla la recuperación de cerca de 100 metros lineales del borde costero, con el objetivo de entregar una solución definitiva al sector y avanzar posteriormente en la recuperación de la calzada vial.

Al respecto, la seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Patricia Terán, destacó que “como Ministerio de Obras Públicas estamos muy contentos porque, por encargo del biministro Louis de Grange, vamos a abordar una obra de emergencia en un tiempo bastante rápido. Es una obra que va a abarcar 100 metros lineales, una obra definitiva, con una inversión de $1.500 millones. Ya tenemos la empresa, que empezó a trabajar en la parte administrativa, y nos tiene que entregar el cronograma. Vamos a dar las fechas próximamente del inicio de la ejecución de la obra”.

Por su parte, la seremi Vocera de Gobierno, Rosario Pérez, relevó el carácter urgente de los trabajos: “Esta es una obra del gobierno del Presidente José Antonio Kast, que nace justamente en la emergencia. Son $1500 millones que ha dispuesto el MOP, así que estamos muy orgullosos, muy contentos de que haya sido muy bien recibido este llamado desde Valparaíso, porque este es un gobierno que actúa rápido, con soluciones concretas y con un proyecto que no es un parche, sino un proyecto definitivo”.

EJE ESTRATÉGICO

La recuperación de Avenida Altamirano resulta especialmente relevante debido a su importancia para la conectividad de Valparaíso. La vía conecta directamente con el sector de Playa Ancha y constituye uno de los dos accesos terrestres al Puerto de Valparaíso.

Además, la arteria cumple un rol estratégico para el transporte de carga, al funcionar como ruta alternativa ante eventuales interrupciones del Túnel La Pólvora.

Respecto de los efectos que tendrán los trabajos en el tránsito durante los 180 días de ejecución, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, explicó que “valoramos la rapidez que ha tenido el MOP para entregar soluciones definitivas, y en lo que corresponde a desvíos, mantendremos los actuales, es decir, subida por Taqueadero para el transporte público y Avenida Altamirano para vehículos particulares con modalidad unidireccional y los horarios diferidos ya definidos. Monitorearemos la situación continuamente para ajustar el transporte público regional y generar nuevos ruteos apenas sea necesario”.

DOS ETAPAS

El proceso de apertura económica recibió seis ofertas, resultando seleccionada Constructora Raymar Ltda. La empresa deberá entregar su Programa Oficial de Trabajo el próximo 8 de septiembre, documento que permitirá establecer el inicio de las obras en terreno.

La intervención se desarrollará en dos etapas. La primera, a cargo de la Dirección de Obras Portuarias, contempla la recuperación del borde costero afectado por el socavón. Una vez finalizados estos trabajos, la Dirección de Vialidad asumirá la segunda etapa, correspondiente a la recuperación de la calzada vial.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto Hernández, valoró las gestiones realizadas para acelerar la intervención y señaló que “todas las presiones que hemos estado haciendo para que esta pueda ser constituida como una obra de emergencia han tenido una muy buena recepción por las autoridades nacionales, hemos encontrado grandes aliados tanto en la Delegación Presidencial como en las respectivas seremias para que esto pueda salir prontamente. Nuestro mayor temor como alcaldesa es que cuando se provocaron los socavones pasáremos años sin poder ver una obra, pero como logramos que esto fuera constituido como una obra de emergencia, esperamos —y así se nos ha mencionado desde la seremia—, que el trato directo ya está adjudicado”.

Desde el Ministerio de Obras Públicas confirmaron, además, que los demás puntos del borde costero afectados por el sistema frontal también están incorporados en la programación de obras de emergencia. Sus respectivos avances serán informados paulatinamente por las autoridades.

PURANOTICIA