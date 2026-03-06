Montes rinde cuentas de su labor en la V Región y hace sentido mea culpa por reconstrucción: "Los dolores fueron muy grandes"

Una extensa evaluación del trabajo realizado por su cartera en la región de Valparaíso realizó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en conversación con Puranoticia.cl, instancia en la que abordó los avances, dificultades y las autocríticas en materias clave como la reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024, el Plan de Emergencia Habitacional, la situación de la megatoma de San Antonio y el proyecto para construir un parque inundable en el estero Marga Marga de Viña del Mar.

Durante la entrevista, el secretario de Estado reconoció que varios procesos en el territorio han sido más complejos de lo esperado, pero también destacó iniciativas que, a su juicio, dejarán bases importantes para el próximo Gobierno que entra en funciones el próximo 11 de marzo, y que tendrá como titular del Minvu al polémico Iván Poduje.

RECONSTRUCCIÓN DEL MEGAINCENDIO

Uno de los temas centrales abordados por Montes fue el proceso de reconstrucción tras el megaincendio que afectó a Viña del Mar y Quilpué en febrero de 2024, una de las catástrofes más devastadoras registradas en la región en las últimas décadas, pues le costó la vida a 138 personas y destruyó más de 4.100 viviendas.

En ese sentido, el titular del Minvu comenzó reconociendo una vez más que el proceso ha sido más lento de lo que las familias necesitaban, afirmando que "siento que no estuvimos al ritmo que se esperaba, porque las familias sufrieron mucho, porque los dolores fueron muy grandes y porque la capacidad de reconstruir la vida fue más lenta. La capacidad del Estado fue más lenta de lo que se requería".

De todas maneras, explicó que con el paso del tiempo el proceso fue cambiando su dinámica, pasando desde una etapa más global a una fase donde cada grupo de familias debió buscar empresas constructoras para levantar sus viviendas. Según relató, aquello también generó retrasos, pues muchas empresas asumieron múltiples contratos al mismo tiempo, mientras los diseños de las casas se encontraban en desarrollo.

"Desgraciadamente, el camino que se propuso no funcionó", sostuvo Montes, agregando que uno de los desafíos que tuvieron en este poceso fue avanzar hacia un estándar habitacional más alto que el que existía previamente. Así, recordó que el objetivo del Minvu siempre fue reconstruir con viviendas de mayor calidad.

"Siempre dijimos que íbamos a reconstruir con el nuevo estándar de vivienda del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, y no a reproducir la vivienda que se tenían de otros años, que eran viviendas de 35 metros, pero que ahora estamos pasando a viviendas de 55 metros, con termopanel y envolvente térmica", señaló.

El secretario de Estado también planteó que la experiencia de esta tragedia obligará a una reflexión más profunda sobre cómo el país enfrenta las catástrofes. Y es que a su juicio, el principal problema en el avance de la reconstrucción estuvo relacionado con la institucionalidad para responder ante este tipo de emergencias, considerando que Chile es un país frecuentemente afectado por desastres naturales.

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL

Otro de los ejes de la conversación con Puranoticia.cl fue el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), iniciativa impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que tenía como principal objetivo enfrentar el déficit de viviendas en el país.

En ese sentido, Montes destacó que desde el inicio del Ejecutivo, el año 2022, se buscó instalar el problema habitacional como una política de Estado. "Desde el comienzo entendimos que el problema de la vivienda es un problema de todo el país y que había que generar capacidad de unirnos", recordó la autoridad ministerial.

En ese contexto, mencionó que el plan fue respaldado transversalmente en el Congreso Nacional, donde incluso se aprobó una ley específica para respaldarlo.

Según detalló, la meta inicial fue construir 260 mil viviendas, objetivo que –aseguró– ya se alcanzó y continúa aumentando con proyectos que están en etapa final. Así es como el ministro Montes puso especial énfasis en el legado que, a su juicio, dejará el actual Gobierno para la siguiente administración: "Estamos dejando más de 150.000 viviendas para el próximo Gobierno, que se están construyendo, algunas incluso con 75% de avance, otras con 25%. Distintos niveles de avance", afirmó.

El secretario de Estado comparó estas cifras con las heredadas por administraciones anteriores, recordandno que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera recibió 88 mil viviendas en ejecución desde la gestión de Michelle Bachelet y, posteriormente, dejó 118 mil proyectos en marcha para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. "Bueno, nosotros dejaremos 150 mil a lo menos", destacó el titular del Minvu, indicando también que esta cifra podría aumentar durante los próximos días.

También destacó innovaciones impulsadas durante este periodo, como el desarrollo de viviendas industrializadas, una modalidad que permite acelerar la construcción mediante procesos prefabricados. Actualmente existen 24 empresas trabajando en esta modalidad y 47 modelos de vivienda evaluados, con miles de unidades ya construidas o en desarrollo, situación que también valoró durante la entrevista con este medio.

En el caso de la V Región, el ministro reconoció que el avance de este ítem ha sido más lento, indicando que actualmente hay alrededor de 400 viviendas en construcción, por lo que considera necesario acelerar el uso de soluciones industrializadas.

MEGATOMA DE SAN ANTONIO

La conversación con Puranoticia.cl también abordó la situación de la megatoma de San Antonio, uno de los asentamientos irregulares más grandes del país y que, dando cumplimiento a una orden judicial, se dio inicio al proceso de desalojo de las más de 115 hectáreas, recordando que el Serviu adquirió –vía expropiación– las otras 100.

Al respecto recordó que inicialmente existía una orden de desalojo que implicaba retirar a cerca de 10 mil personas, escenario que el Gobierno consideró extremadamente riesgoso. "Nosotros dijimos que eso iba a generar situaciones incontrolables y de alto riesgo, que entonces busquemos soluciones", explicó.

Asimismo, dijo que durante varios meses el Ministerio intentó llegar a un acuerdo con los propietarios del terreno para adquirir los predios donde se emplaza el asentamiento. Sin embargo, las negociaciones fracasaron debido a diferencias en los precios y las condiciones de pago. Ante ese escenario, el Gobierno optó por una medida distinta: expropiar los terrenos. "Hoy día esto ya es del Ministerio, ya 100 hectáreas son del ministerio y está formulado un proyecto", detalló la autoridad gubernamental.

Según explicó Montes, la iniciativa contempla el desarrollo de un proyecto habitacional que será ejecutado por el Servicio de Vivienda y Urbanización, y que contará con una participación activa de los propios vecinos. Esto, porque las familias organizadas en el sector han conformado cooperativas y han acumulado ahorros que serán destinados al financiamiento del futuro barrio que se emplazará en el cerro Centinela.

"Los vecinos de este proyecto van a poner muchos más recursos que otros, ya que tienen depósitos acumulados en distintas partes, porque ellos van a ayudar al financiamiento, en un valor equivalente al valor de la expropiación", indicó.

Y aunque reconoció que el proyecto habitacional en la megatoma de San Antonio no alcanzará a quedar completamente desarrollado antes del cambio de administración en La Moneda, sí aseguró que el Minvu dejará avances concretos, debido a que "ya tenemos las bases del proyecto que vamos a dejar al futuro Gobierno".

ESTERO MARGA MARGA

El Ministro de Vivienda y Urbanismo también se refirió al reciente convenio aprobado con la Municipalidad de Viña del Mar para desarrollar un parque urbano en el estero Marga Marga, iniciativa que contará con una inversión cercana a $8 mil millones.

En conversación con Puranoticia.cl, Montes recordó que este proyecto es un anhelo histórico de la ciudad, que "lleva 20 años por lo menos" y que se trata de "un viejo anhelo de la ciudad", tal como lo destacaron desde la administración Ripamonti.

El secretario de Estado explicó que la zona presenta diversos problemas de deterioro urbano e irregularidades, lo que hacía necesario desarrollar una intervención integral. Así, recordó que el proyecto fue diseñado por la Municipalidad de Viña del Mar junto a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y, posteriormente, evaluado por el Ministerio de Vivienda, específicamente por el Serviu y la Seremi de Vivienda.

Uno de los aspectos más innovadores de la iniciativa es su carácter inundable, considerando que el estero experimenta crecidas periódicas. Por ello, explicó que el diseño contempla soluciones urbanísticas adaptadas a esas condiciones naturales. "Esto tiene un diseño bastante creativo porque es inundable, porque esta es una zona que cada cierto tiempo se inunda y, por lo tanto, eso tiene que estar muy presente en el diseño mismo", comentó el secretario de Estado casi al término de la entrevista.

De igual forma, sostuvo que la unidad técnica del proyecto en el estero Marga Marga será la casa edilicia viñamarina, mientras que el Serviu de Valparaíso cumplirá un rol de apoyo y acompañamiento técnico durante el desarrollo de las obras. Y es que para el ministro Carlos Montes, esta intervención podría transformar significativamente el entorno urbano del estero. "Espero que sea un paso significativo para la calidad y belleza de la ciudad, y que este estero cambie lo que representa hoy día", concluyó.

