Montes marca diferencias entre megaincendios de Valparaíso y Biobío y sus procesos de reconstrucción: "Tienen tiempos distintos"

Los incendios forestales que afectaron durante la semana pasada a amplios sectores de las regiones de Ñuble y Biobío volvieron a instalar en la agenda pública el recuerdo del megaincendio ocurrido en febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué.

La emergencia más reciente dejó una veintena de personas fallecidas y más de 2 mil viviendas dañadas, cifras que inevitablemente reabren el debate sobre la capacidad de respuesta del Estado y los procesos de reconstrucción tras este tipo de catástrofes.

Si bien, ambos episodios comparten la magnitud del daño humano y material, desde el Gobierno han insistido en que se trata de situaciones no comparables.

En esa línea, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, recalcó que las dos tragedias tras los incendios presentan diferencias sustantivas que inciden directamente en los tiempos y principalmente en los mecanismos de reconstrucción.

En entrevista con Radio Cooperativa, el secretario de Estado afirmó que “son realidades distintas, incendios que tienen impactos diferentes y por eso no me parece que lo mejor sea hacer comparaciones entre Valparaíso y Biobío".

A ello añadió que “en todo caso, puedo decir que las características geográficas y jurídicas son diferentes y tienen tiempos distintos”.

Montes profundizó en las complejidades que enfrentan los procesos posteriores a una catástrofe de esta naturaleza, explicando que "va a ser distinto, porque la expropiación requiere un pacto jurídico que tiene sus complicaciones, un tipo de entendimiento con cada una de las familias. La demolición también requiere acuerdo con las familias, pero ahí estamos diseñando los sistemas para hacerlo lo más expedito posible".

En paralelo, el titular del Minvu abordó el cierre del actual Gobierno y el estado de avance de sus compromisos en materia habitacional. En ese contexto, sostuvo que "me quedan 45 días de trabajo y voy a estar hasta el último día trabajando, voy a tratar de entregar con la mayor cantidad de elementos a la nueva Administración".

Respecto a la meta gubernamental de construcción de viviendas, el secretario de Estado aseguró que "creo que lo principal es que estamos muy cerca de cumplir la meta fundamental, que era construir 260 mil viviendas y entregarlas durante este Gobierno y eso yo creo que lo vamos a cumplir". Según detalló, el avance hasta el momento alcanza el 95%, con 247 mil casas terminadas y entregadas.

No obstante a ello, Montes fue enfático en señalar que el desafío habitacional sigue siendo profundo y que "nunca voy a estar conforme, porque esto tiene que ver con el hecho de que hay 491 mil familias sin vivienda y que hay 1.432 campamentos en Chile, muchos que venían de antes, pero creo que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo tiene un desafío de responderle al país, a las familias".

