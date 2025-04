Monitor Electoral: Jaime Bassa, Tomás Lagomarsino y Hotuiti Teao encabezarían carrera por Diputación del Distrito 7

Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile realizaron una encuesta para tener una primera mirada de lo que será la Elección Parlamentaria por el Distrito 7 de la Cámara de Diputados, instancia donde la ciudadanía tendrá que elegir a sus ocho nuevos representantes para el periodo legislativo comprendido entre 2026 y 2030.

Para ello se realizaron encuestas a través de correo electrónico, mensajes en WhatsApp y en forma presencial a 712 hombres y mujeres mayores de 18 años, inscritos en el Servicio Electoral (Servel) y que tengan que emitir su sufragio en el Distrito 7.

Son 12 las comunas que componen el distrito de la zona costera de la región de Valparaíso: Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar.

Los datos que entrega el sondeo realizado entre los días lunes 24 y lunes 31 de marzo del 2025 fueron ponderados a nivel de sujetos por zona, género y edad, obteniendo de esta manera una muestra de representación del distrito en cuestión.

En el supuesto de que las elecciones de Diputada o Diputado fueran el próximo domingo, se le consultó a los ciudadanos de la zona costera de la Quinta Región por quién de estas personas votarían, siendo estos los resultados de la encuesta:

En ese sentido, vale hacer presente que quien se quedaría con la primera mayoría en el Distrito 7 sería el ex vicepresidente de la Convención Constitucional, el abogado frenteamplista Jaime Bassa, quien lograría el 8,8 por ciento de los votos.

En segundo lugar aparece el diputado en ejercicio y militante del Partido Radical (PR), Tomás Lagomarsino, quien según el sondeo se quedaria con el 8,3% de las preferencias, dándole la posibilidad de seguir siendo legislador hasta al menos el 2030.

Luego, con un 6,9% de las preferencias entra el actual diputado independiente, pero cercano a Evópoli, Hotuiti Teao, quien mantendría su cupo en la Cámara Baja en representación del Distrito 7. Cabe hacer presente que estaría siendo tentado para fichar por el Partido Republicano y formar dupla con el diputado Luis Sánchez.

La tercera figura de izquierda que surge como opción a la Cámara por el Distrito 7 sería la de la ex consejera regional (core) por la provincia de Valparaíso, Nataly Campusano, quien le daría un escaño al Frente Amplio (FA) en la zona costera de la región. Vale señalar que actualmente esta colectividad posee dos parlamentarios en dicho distrito.

Con un 5,2% podría ingresar al Parlamento la socióloga y master en comunicación y marketing político, Samira Chahuán, actualmente directora regional de la Fundación Pacto Social y sobrina del senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán.

El abogado Rafael González, del Partido Republicano, tendría su gran revancha luego de perder el año pasado la Alcaldía de Valparaíso. Ahora aparece con el 3,9% de los votos en una eventual carrera por la Cámara de Diputados en su Distrito 7.

También de esta tienda de derecha, el actual diputado Luis Fernando Sánchez podría ser reelegido con el 3,8% de votación que obtendría en la Elección Parlamentaria.

En tanto, Juan Pablo Rodríguez, actualmente director ejecutivo de la Fundación Piensa y posible carta de Republicanos, cierra el listado de los primeros ocho con un 3,5%.

Vale indicar que muy de cerca a Rodríguez aparece el actual diputado y militante del Partido Comunista (PC), Luis Cuello, quien registra un 3,2% de las preferencias, es decir sólo está a 0,3 puntos porcentuales del último en ingresar a la Cámara. A él le siguen el presidente del Partido de la Gente (PDG), Rodrigo Vattuone (2,9%); el ex concejal DC de Viña del Mar, René Lues (2,2%); el actual diputado socialista Tomás de Rementería (2,1%); el ex core y presidente regional de la DC, Roy Crichton (1,7%); la diputada frenteamplista en ejercicio, Camila Rojas (1,7%); el precandidato de Evópoli, Gonzalo Le Dantec (1,4%); y el ex convencional, el RN Ruggero Cozzi (0,7%).

Un hecho no menor es que un 38,1% de los consultados dice que no sabe o no contesta la pregunta en torno a la Diputación del Distrito 7, dejándole a los candidatos un gran camino para avanzar, recuperar terreno sumarse nuevas cartas a esta contienda que se librará el 16 de noviembre para elegir a los ocho nuevos representantes.

