Molestia transversal de parlamentarios de Valparaíso por falta de anuncios sobre el tren a La Calera y el aeropuerto de Concón

Parlamentarios de distintos sectores políticos de la región de Valparaíso coincidieron en cuestionar la ausencia de anuncios específicos en materia de transporte e infraestructura durante la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, realizada este lunes 1 de junio ante el Congreso Nacional, en la Ciudad Puerto.

Si bien algunos valoraron iniciativas vinculadas al desarrollo portuario en Valparaíso y San Antonio, las principales críticas apuntaron a la falta de definiciones respecto de proyectos largamente esperados para la zona, como la extensión del tren a La Calera, el tren Valparaíso–Santiago y el aeropuerto internacional de Concón.

Uno de los que manifestó reparos fue el senador de RN por la región de Valparaíso, Andrés Longton, quien señaló a Puranoticia.cl que "quedé conforme con lo del Puerto Exterior de Valparaíso y San Antonio, la modernización de los mismos y la ampliación, pero quedé disconforme respecto a otros proyectos que estaban listos, que fueron evaluados por la Coeva, la Comisión Ambiental de la región, que tiene que ver principalmente con la extensión del tren a la provincia de Quillota".

Junto a indicar que "era una gran oportunidad para decir que el tren va a extenderse", lamentó la falta de referencias al aeropuerto internacional de Concón, planteando que "era algo esperado, sobre todo por las dudas que se han planteado respecto a si va a continuar o no. El proyecto continúa en su proceso, pero faltan certezas respecto a grandes proyectos en la región, que van a permitir recuperar la inversión, el empleo y sobre todo el desarrollo en una región que no ha tenido grandes proyectos en ejecución y sí muchos en proceso de burocratización excesiva".

Desde el Frente Amplio (FA), el diputado por el Distrito 7, Jorge Brito, sostuvo que en el mensaje presidencial faltaron anuncios relacionados con "inversión pública y transporte". En ese sentido, explicó que "se han recortado a los fiscalizadores del Ministerio de Transporte y la micro hoy día no pasa por su barrio porque no se fiscaliza, porque hay una inicitación que tampoco se ha ratificado. Necesitamos que el Gobierno se suba a la micro, que el gobierno esté en la calle, que el gobierno apoye las pymes".

Del mismo modo, señaló que "esperamos que trabajen para darnos prosperidad y eso tiene que ir de la mano con los proyectos de inversión. No entendemos que el Gobierno desista de un proyecto tan importante para nuestra región de Valparaíso como lo es el aeropuerto internacional de Concón", agregando que "deseamos que el Gobierno responda. En los pasillos nos decían que está en evaluación. Bueno, el mundo necesita certezas y el Gobierno está produciendo exactamente lo contrario".

Por su parte, el diputado socialista por el Distrito 6, Nelson Venegas, llamó a mantener atención sobre el futuro de la extensión ferroviaria a La Calera, indicando que "ojalá que los medios de comunicación de la región estén súper atentos porque, si bien es cierto, hoy día fue aprobado la Resolución de Calificación Ambiental, eso no significa que se vaya a construir el tren". En esa línea, advirtió que "hay muchos rumores de que lo que va a significar este proyecto preferirían hacerlo a través de mejorar el metro en Santiago porque ofrece mayor rentabilidad social".

Por ello, sostuvo que "me hubiera gustado que, a propósito que hoy día tenemos la RCA aprobada, se hubiera hecho un anuncio respecto del tren que va hasta Calera. Eso era fundamental". Finalmente, insistió en que "quiero hacer un llamado a que estemos atentos porque no vaya a ser cosa que por no estar atentos hoy día, esos dineros se los quieran llevar hacia la región Metropolitana, al Metro de Santiago".

A las críticas se sumó el diputado independiente cercano a la UDI, Hotuiti Teao, quien expresó que "me hubiera gustado hablar del aeropuerto internacional de Concón porque este tipo de medidas que van a desarrollar en la región vienen acompañadas del proyecto que van a presentar de turismo porque independiente que es para todo Chile, en el Distrito 7 represento a comunas que viven del turismo".

Asimismo, recalcó que "me hubiera gustado que el Presidente Kast hubiera desarrollado por lo menos esa parte de anuncios para la región". Finalmente, manifestó que "también faltaron los trenes. Los últimos años he escuchado que todos los presidentes hablan de trenes, pero hoy día nada se habló de eso".

De esta manera, desde el oficialismo y la oposición surgieron cuestionamientos coincidentes respecto de la falta de anuncios vinculados a infraestructura estratégica para la región de Valparaíso. Aunque la Cuenta Pública incluyó compromisos para la expansión y modernización de los puertos de Valparaíso y San Antonio, los parlamentarios consultados por Puranoticia.cl extrañaron definiciones concretas sobre proyectos de conectividad y transporte que, a su juicio, resultan fundamentales para impulsar la inversión, el empleo y el desarrollo regional.

PURANOTICIA