Mochila abandonada genera amplio operativo policial en sucursal bancaria de Valparaíso

Una mochila abandonada en las cercanías de una sucursal de Banco Estado en Valparaíso movilizó a equipos de emergencia de la comuna.

Las alarmas se levantaron ante la posibilidad de que el elemento hallado pueda contener alguna especie de artefacto explosivo, motivo que dio origen al operativo.

Funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros llegaron hasta el lugar de los hechos para indagar el elemento.

Asimismo, se indicó que los alrededores de la sucursal bancaria de avenida Brasil fue cercado para facilitar el trabajo policial y proteger a los transeúntes y trabajadores.

Noticia en desarrollo...

