Mito vs Realidad: Refuerzan recomendaciones para el consumo seguro de pescados y mariscos durante Semana Santa en Valparaíso

En el contexto de Semana Santa, la Seremi de Salud de la región de Valparaíso reiteró el llamado a la comunidad a extremar las medidas de autocuidado en el consumo de pescados y mariscos, con el objetivo de prevenir Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA).

Uno de los principales riesgos es la pérdida de la cadena de frío, por lo que se recomienda adquirir estos productos únicamente en lugares autorizados y mantenerlos refrigerados entre 0 y 5°C hasta su preparación.

En este escenario, la Autoridad Sanitaria invita a derribar algunos mitos comunes y reforzar prácticas seguras.

MITO VS REALIDAD

- Mito: “El limón cocina los mariscos”.

Realidad: El limón no cuece los alimentos. Los mariscos deben hervirse al menos 5 minutos antes de su consumo.

• Mito: “Se puede comprar en cualquier lugar si el producto se ve fresco”.

Realidad: Es clave comprar sólo en lugares autorizados, donde se resguarde la cadena de frío y las condiciones sanitarias.

• Mito: “No importa si se mezclan alimentos crudos y cocidos”.

Realidad: Se debe evitar la contaminación cruzada, separando alimentos crudos de los cocidos y manteniendo la higiene en utensilios y superficies.

• Mito: “Los productos congelados pueden volver a congelarse”.

Realidad: Una vez descongelados, deben consumirse inmediatamente y no volver a congelarse.

Ante la presencia de síntomas como cólicos, vómitos o diarrea tras el consumo de pescados o mariscos, se recomienda acudir al centro de salud más cercano o comunicarse con Salud Responde al 600 360 7777.

PURANOTICIA