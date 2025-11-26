Misteriosa desaparición simultánea de cuatro colombianos en Casablanca genera inquietud y activa investigación de la Fiscalía ECOH

La desaparición prácticamente simultánea de cuatro ciudadanos colombianos en la comuna de Casablanca mantiene bajo total hermetismo a las autoridades y ha levantado un manto de dudas entre la ciudadanía de la región de Valparaíso.

Se trata de un caso que permaneció fuera del conocimiento público por semanas y que sólo salió a la luz en los últimos días, luego que la Policía de Investigaciones (PDI) difundiera afiches para dar con el paradero de las personas extraviadas.

Según la información entregada por la policía civil a través de su cuenta en X (ex Twitter), dos de ellos –Davison Orobio Angulo, de 37 años y estatura de 1,75 metros, y Miguel Ángel Sinisterra Vallecilla, de 35 años y una estatura de 1,75 metros– fueron reportados como desaparecidos el 29 de septiembre de este año.

A ellos se suman José Duván Sinisterra Castillo, un adolescente de 15 años y 1,70 metros de estatura, y Paula Andrea García Caicedo, de 29 años y 1,70 metros, cuyos rastros se perdieron completo el pasado 3 de octubre. De los cuatro no se ha tenido noticia desde esas fechas, y no existe claridad respecto a las circunstancias en que se produjo su desaparición en esta comuna de la Quinta Región.

La situación ha llamado profundamente la atención debido a lo enigmático del caso y al perfil de Casablanca, una comuna conocida por su tranquilidad, su actividad vitivinícola y su distancia habitual de hechos asociados al crimen organizado, tal como se estarían investigando estas enigmáticas cuatro desapariciones.

Y es que la falta de antecedentes públicos, sumado al silencio de las autoridades policiales respecto a posibles líneas investigativas, ha incrementado las interrogantes en torno al destino de estas cuatro personas de origen colombiano, de las que se sabe que aparentemente se conocían entre sí, ya que tendrían un vínculo laboral.

Consultado por Puranoticia.cl, el Ministerio Público informó que la causa se encuentra declarada como reservada y que está siendo dirigida por el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional de Valparaíso, que instruyó diversas diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI, en el marco de una investigación iniciada tras la presentación de denuncias por presunta desgracia.

Pese al desarrollo de estas diligencias solicitadas, aún no se han entregado detalles sobre las hipótesis que maneja el Ministerio Público ni sobre eventuales vínculos entre los cuatro desaparecidos. La combinación de fechas, el origen común de las víctimas y la ausencia de información concreta, han convertido esta investigación en uno de los casos más misteriosos registrados en Casablanca en los últimos años.

