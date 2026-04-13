Misterio en Reñaca: hallan auto sin ocupantes al interior de pileta del Parque La Foresta

Una inusual situación generó sorpresa y desconcierto durante la mañana de este domingo en el sector de Reñaca, comuna de Viña del Mar, luego que vecinos descubrieran un vehículo al interior de la pileta del Parque La Foresta.

De acuerdo con el relato de residentes del sector, el automóvil estaba completamente dentro de la estructura de agua y, al momento del hallazgo, no había personas en su interior, lo que aumentó la incertidumbre respecto a cómo llegó hasta ese lugar.

El hecho rápidamente llamó la atención de la comunidad, generando preocupación y curiosidad entre los vecinos, quienes comenzaron a compartir imágenes y comentarios en redes sociales en busca de explicaciones sobre lo ocurrido.

Las autoridades correspondientes tendrán que realizar las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si se trató de un accidente o de una acción intencional, además de determinar si hubo personas lesionadas.

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