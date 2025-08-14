«Mirador de Agua Santa II»: Entregan 49 viviendas en Viña del Mar y Plan de Emergencia Habitacional alcanza 70% en la Quinta Región

49 familias de sectores vulnerables abrieron las puertas de sus nuevos hogares listos para ser habitados en Viña del Mar. Se trata del proyecto «Mirador de Agua Santa II», que tiene 244 departamentos enmarcados en el Programa de Integración Social y Territorial, más conocido como DS19, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que busca beneficiar a la comunidad a través de proyectos en barrios bien localizados.

Los departamentos van desde los 46 a 59 metros cuadrados y entre sus instalaciones cuenta con un local comercial, plazas con juegos infantiles, máquinas de ejercicio, portería, sistema de citofonía y puntos limpios para la gestión de residuos eficientes.

Respecto al hito, la seremi de Vivienda de Valparaíso, Belén Paredes, relevó el 70% de avance que presenta el Plan de Emergencia Habitacional en la región, con “más de 21.000 viviendas entregadas, y hoy día entregamos este proyecto «Agua Santa II», que son 244 viviendas del Programa de Integración Social y Territorial. E hicimos esta bonita actividad para entregarle las llaves a las familias que son del fondo solidario, 49 familias que van a ser parte de este proyecto”.

“La ventaja que tiene este proyecto, que nosotros siempre marcamos, es que la integración habla de distintas familias, de distintas realidades que viven en Viña del Mar, en la región y el país. Y estos programas lo hacen posible, que todos nos encontremos en un conjunto habitacional con características que se adaptan a las familias de hoy”, agregó la autoridad regional.

Marlene Lauri, beneficiada con el subsidio, sostuvo que "nunca pensamos que iba a ser así. La verdad es que nos sorprendimos gratamente,tiene incluso cosas que a lo mejor no hubiera esperado, como un calefón, detalles mínimos de un mesón, que si bien son chiquititos ayudan en el momento en que uno recién comienza”.

Finalmente, la vecina oriunda de Agua Santa, se mostró satisfecha, ya que es “la culminación o es el principio de algo maravilloso, algo que se esperó hace mucho tiempo, pero es ahora cuando uno dice que la espera valió la pena”.

Cabe hacer presente que al costado de las instalaciones se encuentra en faena el proyecto hermano «Mirador de Agua Santa I», el cual a la fecha lleva un 43% de avance y tiene las mismas características que el recientemente inaugurado.

