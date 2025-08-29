Minvu demolerá en septiembre la toma de terrenos de la familia Correa en Quilpué

Para el mes de septiembre se espera que se lleve a cabo el operativo de desalojo y demolición de la toma en Quilpué, terreno cuya propiedad es de la familia del asesinado empresario Alejandro Correa, hecho acontecido en mayo de 2020 en Concón.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ordenó al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso demoler las viviendas levantadas por pobladores en los terrenos de la familia Correa, cumpliendo así con lo instruido por la propia Seremi en junio de 2021, que declaró ilegales las construcciones en este lugar, por vulnerar las normas del Plan Regulador Comunal de la denominada Ciudad del Sol.

También viene a cumplir el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que, con fecha del 27 de agosto de 2024, acogió un recurso de protección interpuesto por la familia del hombre de negocios asesinado, debido a la falta de concreción.

En ese sentido, la seremi de Vivienda y Urbanismo, Belén Paredes, señaló que "como Ministerio estamos haciendo todas las acciones que nos corresponden para ejecutar la medida de la demolición. Esto supone que en el corto plazo vamos a hacerla efectiva, como nos ha ordenado la Corte de Apelaciones".

Asimismo, la autoridad regional del Minvu subrayó que "estamos estableciendo una mesa de trabajo, en coordinación con la Delegación Presidencial, en la que las distintas instituciones y actores involucrados en este proceso –que tiene distintas características, no solo la técnica y la demolición– vamos a poner a disposición nuestras voluntades y nuestras acciones que nos competen para poder materializarlo".

Acerca de los plazos para llevar a cabo el procedimiento de desalojo y demolición de los terrenos de la familia Correa tomados en Quilpué, la seremi Belén Parades sostuvo que se efectuará "lo antes posible y estamos pronosticando dentro de la mesa de trabajo realizarlo en el próximo mes, en el mes de septiembre".

Cabe recordar que el empresario Alejandro Correa fue víctima de un sicariato en las afueras de su casa, en el sector de Bosques de Montemar, en Concón, en un caso asociado justamente a disputas por este terreno ubicado en Quilpué, específicamente por una demanda civil del año 2019 contra el hombre que pagó por su asesinato.

PURANOTICIA