Minvu defiende su gestión y reporta 46% de avance en reconstrucción de Viña y Quilpué

Luego de las fuertes críticas del próximo ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, al proceso de reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué, la Seremi de Valparaíso salió al paso de los cuestionamientos y defendió la labor realizada en el territorio a casi dos años de esta verdadera catástrofe.

En el marco de un seminiario de la Asociación Chilena de Municipalidades, el arquitecto criticó la manera en la que el Gobierno del Presidente Boric ha liderado el proceso, asegurando que se le da "más importancia a los árboles que a las personas", motivo por el que adelantó que van a enfrentar a este tipo de personas, incluso a nivel judicial.

Frente a estas críticas, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso actualizó las cifras del proceso de reconstrucción, informando un avance del 46% en las familias con subsidio asignado en Viña del Mar y Quilpué. De igual forma, recordaron que el año pasado se otorgaron un total de 2.346 subsidios en las comunas afectadas.

"Esta cifra representa más del 82% del total histórico de asignaciones del proceso. A la fecha, el número de familias atendibles con subsidio vigente asciende a 2.716, logrando que, en menos de un año, el total de soluciones en etapa de obras haya pasado de 86 a 1.233 proyectos (incluyendo viviendas en ejecución, terminadas y recepcionadas)", subrayó la cartera regional de Vivienda y Urbanismo.

La seremi Belén Paredes precisó al respecto que "estamos reconstruyendo barrios completos en zonas consolidadas, donde muchas de las viviendas preexistentes tenían superficies cercanas a los 37 metros cuadrados. Hoy, las soluciones habitacionales que se están desarrollando aumentan significativamente la superficie construida, mejoran sustantivamente los estándares de calidad, incorporan criterios de eficiencia energética y apuestan por proyectos integrales de barrio".

Asimismo, desde el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) indicaron que desde febrero de 2025 las viviendas en ejecución pasaron de 77 a 781, mientras que las terminadas pasaron de 9 a 452. En el sector de El Olivar, en la Ciudad Jardín, las asignaciones de subsidios llegaron al 97$, según indicó la entidad.

En materia de subsidios habitacionales para familias atendibles en poblaciones consolidadas, el Minvu aseguró que se asignó el 100% y que, desde marzo de 2025 a la fecha, las familias están siendo atendidas semanalmente por una dupla técnico-social.

Finalmente recordaron que el plan de reconstrucción urbana en Viña del Mar y Quilpué contempla 411 obras, respaldadas por una inversión de más de $48 mil millones. La Ciudad Jardín tiene 297 obras (15 terminadas) y la Ciudad del Sol 110 (14 concluidas).

