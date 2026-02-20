Minsal confirmó que mosquito hallado en paso fronterizo Los Libertadores es un vector del dengue

La jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, Ester Aylwin, junto al jefe del Departamento de Epidemiología, Jorge Vilches, encabezaron un nuevo punto informativo de la "Campaña de Verano 2026", abordando la situación nacional de arbovirosis, la vigilancia epidemiológica estival, incendios forestales y altas temperaturas.

Respecto a arbovirosis, señalaron que durante la semana epidemiológica 6, se confirmó el hallazgo de un ejemplar adulto del mosquito Aedes aegypti en el Paso Los Libertadores, región de Valparaíso. El Instituto de Salud Pública confirmó la identificación del vector, transmisor de enfermedades como dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla.

Ante esta situación, la autoridad sanitaria activó de inmediato el protocolo correspondiente, que incluyó: Aplicación de control químico residual y espacial en el foco y perifoco; búsqueda activa de otros ejemplares y criaderos; instalación y revisión de trampas de vigilancia; supervisión de funcionarios con posibles síntomas asociados, e identificación y eliminación de potenciales criaderos.

La autoridad reiteró que, si bien existe presencia del mosquito en algunas regiones del país, “todos los casos de arbovirosis detectados en Chile son importados”. A la fecha se han confirmado: 7 casos de dengue y 5 casos de chikungunya.

La doctora Aylwin reforzó el llamado a la comunidad a “eliminar criaderos de agua estancada, mantener recipientes tapados, eliminar neumáticos en desuso, cambiar agua por arena en floreros y limpiar canaletas y bebederos de animales”.

