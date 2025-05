Ministro y Seremi de Vivienda no dan la cara: Montes y Paredes dejaron plantados en el Congreso a damnificados del megaincendio

Con el objetivo de que los damnificados del megaincendio en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana expusieran sus problemas y críticas frente al lento proceso de reconstrucción, se organizó una sesión especial de la Comisión de Vivienda y Urbanismo en la Cámara de Diputados, la cual tenía la particularidad de que contaría con la presencia del ministro Carlos Montes y la seremi en Valparaíso, Belén Paredes.

La instancia legislativa se llevaría a cabo este miércoles 14 de mayo en dependencias del Congreso Nacional, en Valparaíso, sin embargo todo terminó en escándalo. ¿Por qué? Ni el Ministro ni la Seremi de Vivienda acudieron a dicha comisión, desatando la molestia tanto de las víctimas de la tragedia como de los diputados que la integran.

La crítica surge a horas de que se conociera públicamente la muerte de una nueva víctima del megaincendio en Viña del Mar, un hombre de 54 años que a pesar de ser atendido e ingresado en múltiples ocasiones en el Hospital Dr. Gustavo Fricke fue enviado a su casa, por sus propios medios, falleciendo esa misma noche. También se da a días de conocer el informe de Contraloría acerca de la realidad de la reconstrucción.

Y es que vale hacer presente que este informe del órgano fiscalizador del Estado establece que sólo hay 40 viviendas que están siendo utilizadas actualmente por los damnificados de esta catástrofe, que materialmente se han entregado sólo un 15,5% de los subsidios y que un 83% de estas personas no tienen solución habitacional, demostrando que la del Minvu no es más que una "reconstrucción de papel", con mucha entrega de subsidios que no vienen aparejados de proyectos concretos.

LAS "CONDICIONES" DE MONTES

Uno de los más molestos fue el diputado Hotuiti Teao quien, además, fue el que solicitó formalmente la sesión especial en la Comisión de Vivienda de la Cámara: "Es impresentable que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, no se haya presentado a la Comisión de Vivienda. Como es común, ninguna autoridad de Gobierno dio respuesta el día de hoy a los damnificados que venían preparados, con presentaciones, a entregar información sobre su preocupante situación", señaló.

Asimismo, planteó que "nadie de la cartera de Vivienda vino a poner la cara por el sufrimiento que han pasado durante este año y cuatro meses que han visto cómo el Ejecutivo no se ha hecho cargo de ellos", agregando que "bochornoso es que el Ministro de Vivienda (Carlos Montes) reciba a Diputados con la condición de que no estén presente los damnificados. Eso no puede ser una democracia".

Junto a adelantar que hará "todo lo posible" para que en la Comisión Especial Investigadora de la Reconstrucción rinda cuentas, Teao desclasificó una situación que vivió este mismo miércoles con Carlos Montes en los pasillos del Congreso: "No puede ser que en el hemiciclo me diga el Ministro de que 'le estoy disparando'. Ministro, ¿cómo quiere que no lo haga si no es capaz de venir a dar cuenta de su trabajo?".

Luego que ni Carlos Montes ni Belén Paredes dieran la cara ante las víctimas del megaincendio, el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara, diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), comentó que "les pedimos a los damnificados que nos ingresaran distintos mails con peticiones precisas, de manera de nosotros fiscalizar a través de la Comisión las distintas inquietudes que ellos tienen".

"Creemos que todo se tiene que dar por escrito y, por eso, dependiendo del tipo de petición que se nos haga, oficiaremos a Hacienda, oficiaremos a Desarrollo Social y oficiaremos a Vivienda, que es el gran responsable de la reconstrucción, y a otros organismos, de manera de tener un consolidado y respuestas para todos estos damnificados que, lamentablemente, perdieron sus hogares, perdieron parientes, perdieron amigos y esto es inaceptable", agregó el parlamentario gremialista.

FONDO DE EMERGENCIA

Hace algunos días se conoció el informe de la Contraloría que confirma que la del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es una reconstrucción de papel. Y es que de las 166 medidas establecidas en el plan, 34 de ellas tenían como plazo de ejecución el año 2024, respecto de las cuales ninguna se cumplió en su totalidad. 11 de ellas incluso registraron un 0% de avance o sin plan, y otras 10 con un avance inferior al 28%. Además, de las 3.503 familias calificadas como "hábiles", se han asignado 2.598 soluciones habitacionales, que presentan distintos niveles de desarrollo: 40 han sido entregadas, 543 se encuentran en ejecución y 2.015 por iniciar

Además, los grupos familiares a los cuales no les ha sido asignado un subsidio habitacional o que bien, teniéndolo asignado no cuentan con autorización para iniciar obras, totalizan 2.920, lo que representa el 83,36% de las 3.503 familias afectadas hábiles. Asimismo, aparece que los subsidios a 543 grupos familiares figuran en estado de ejecución y 40 como entregado -es decir, habitando su respectiva vivienda definitiva-, lo que representa al 15,50% y 1,14%, respectivamente.

Tras abordar estas cifras, una de las expositoras de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, indicó a los presentes que "el Fondo de Emergencia transitorio lleva un porcentaje bajísimo de ejecución y para este año tenemos 281.000 millones de pesos para ejecutar en el presupuesto 2025. Si uno saca la cuenta, ¿cómo vamos a ejecutar ese fondo, que son un total de 800 mil millones de pesos al término del 31 de diciembre del 2026? ¡Es imposible!”.

Así, subrayó que "hemos solicitado fiscalización al Fondo de Emergencia transitorio y una carta Gantt respecto a un Master Plan que indique qué es lo que se va a hacer con esos dineros y cuánto se va a gastar, en qué se va a gastar, con quiénes se van a gastar y en cuánto tiempo se va a gastar. Lo segundo, al 31 de diciembre es imposible el 2026 terminar con la reconstrucción que ni siquiera ha partido”.

PLANTADOS Y CON DUDAS

Con evidente molestia, el presidente del Comité de Crisis de El Olivar, en Viña del Mar, René Flores, manifestó que la comunidad de su sector "queríamos saber cuál es la solución que va a haber para los 56 cuatripareos que aún se encuentran con personas inhábiles. También qué va a pasar o cómo el Ministerio de Vivienda se va a hacer cargo de la demolición de las viviendas que aún no están demolidas".

El vecino viñamarino enfatizó en que particularmente querían saber "cómo se van a acelerar los proceso para la obtención de los permisos de construcción, las eximiciones que tiene que hacer la Seremi de Vivienda para que el Municipio de Viña del Mar no les cobre a los damnificados los permisos de construcción".

La representante de la Coordinadora Nacional de Defensa Soberana, Yenny Fuentes, expresó en la instancia que "pedimos nuevamente el apoyo para la reactivación de los fondos de emergencia, ya que la gente en este momento los necesita".

Acerca del fallecimiento de una nueva víctima del megaincendio de febrero de 2024, Cristián Roa, vecino de Villa Dulce Crav, indicó que "Alejandro Arredondo murió a causa de la inoperancia del Gobierno para dar soluciones. Esto sigue aumentando en víctimas. Necesitamos que den soluciones para que deje de sufrir la gente".

COMISIÓN INVESTIGADORA

Quien también abordó la vergonza ausencia del ministro Carlos Montes y de la seremi Belén Paredes en la Comisión de Vivienda de la Cámara fue el diputado Luis Fernando Sánchez, quien destacó la importancia que tendrá la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Reconstrucción, la cual comenzó a sesionar este miércoles en la tarde.

"Gracias a Dios tenemos ahora la Comisión Especial Investigadora, donde el Ministro y todas las autoridades del Ministerio de Vivienda van a estar obligados a asistir, y yo quiero avisarle desde ya al Ministro de Vivienda que, si en esta ocasión a la Comisión Investigadora también se niega a asistir, ya no va a ser con la simpatía con la que le estamos hablando hoy día", advirtió el legislador de Republicanos.

Asimismo, adelantó que si eso ocurre "lo vamos a denunciar a la Contraloría por faltar a su obligación de asistir a una Comisión Investigadora. Así que espero que a la Comisión Investigadora sí llegue porque si no, denunciado va a ir".

Cabe hacer presente que la primera acción de la CEI de la Reconstrucción que preside el diputado por la región de Valparaíso, Andrés Celis (independiente) fue acordar los horarios de sus sesiones, los cuales quedaron fijados para los días lunes, de 15:30 a 17:00 horas, esto mientras continúe sesionando la CEI por la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende. Pero una vez que ésta termine, tomará su horario, que se mantendrá por los días lunes, aunque esta vez desde las 12:00 hasta las 14:00 horas.

