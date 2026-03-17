Ministro Poduje pide a la oposición "autocrítica" por "desastre que dejaron en Viña del Mar" tras megaincendio

Durante su visita a la comuna de Penco, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, respondió con dureza a las críticas de la oposición sobre el plan de reconstrucción que su cartera impulsa en las comunas afectadas por los incendios forestales del Biobío. La iniciativa contempla más de 400 mil millones de pesos, y desde sectores opositores se ha cuestionado su financiamiento.

La autoridad no dudó en emplazar a sus detractores: “Claro, quizás ellos tienen en mente lo que hicieron en Viña del Mar cuando eran gobierno. Entonces, al lado de eso, claro, cualquier cosa es ambiciosa, hasta parar una mediagua porque no fueron capaces de hacerlo”.

Poduje insistió en que la oposición debe asumir responsabilidades: “Yo le pediría a la oposición que tuviera un poco más de autocrítica con el desastre que dejaron en Viña del Mar”.

El titular de Vivienda aclaró que el plan será financiado mediante la ley FET (Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios), que espera sea aprobado pronto en el Congreso.

Consultado sobre la duración de las obras, Poduje evitó comprometer fechas. Recordó, sin embargo, las palabras de la exdirectora del Serviu Biobío, María Luz Gajardo, a quien solicitó la renuncia: “Este tipo de obras podrían tardar al menos un periodo presidencial”.

APOYO DESDE PENCO

El alcalde de la comuna, Rodrigo Vera, respaldó la iniciativa y llamó a los parlamentarios de la región a impulsar el proyecto con visión de Estado: “Como fue para el terremoto, como fue para Valparaíso, se tiene que hacer un proyecto de reconstrucción y, si el gobierno estima que esa es la vía, se requiere un análisis profundo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado”.

PURANOTICIA