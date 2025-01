Ministro Montes reconoce que reconstrucción "ha ido a un ritmo inferior al necesario" y senador Lagos Weber se suma a las críticas

Luego que damnificadas del megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana exigieran -en conversación con Puranoticia.cl– la salida del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, el secretario de Estado se hizo cargo de las críticas que ha tenido él y su cartera respecto al proceso de reconstrucción.

Amanda Guerra, de la ONG Sobrevivientes del Megaincendio, indicó al programa «Hora de Noticias» que "Carlos Montes, el Ministro de Vivienda. Es a él a quien le corresponde haber tomado el sartén por el mango, pero cortó por lo más fino y sacó al director del Serviu. Es él el que tiene que renunciar, dar un paso al lado, porque no ha hecho un buen trabajo. El Ministro no nos ha dado jamás la cara".

A estas críticas se sumó el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) quien manifestó que "había que tomar la experiencia de incendios y desastres pasados, donde se nombraba un Delegado Presidencial exclusivo para estos efectos".

De igual forma, el legislador del Partido por la Democracia expuso que "hay lugares que son campamentos o asentamientos informales que, a veces, pueden generar una dificultad legal para ir en ayuda y eso lo entiendo. No me gusta, pero desde el punto de vista de la administración del Estado lo entiendo. Pero en la gran mayoría de los casos no es así. Por algo, tal vez, se le pidió la renuncia al director de Serviu de la región de Valparaíso, recientemente, la semana pasada".

Pues bien, el secretario de Estado tomó las críticas que han realizado damnificados de esta tragedia que le costó la vida a 136 personas y se refirió en detalle al proceso de reconstrucción, reconociendo una vez más que “objetivamente ha sido lento”, aunque recordó que el plazo para terminar con los trabajos era de dos años o más.

"Esto ha ido a un ritmo inferior al necesario y a lo que las familias esperan y tienen como necesidad. Se han buscado caminos para apurarlo y creemos que se va avanzando, en el último tiempo un poco más rápido", expresó a Cooperativa, donde agregó que "es un drama muy profundo, con 136 personas que fallecieron y familias que aún no logran tener un lugar donde vivir. Esa realidad es durísima".

A ello, Carlos Montes añadió que "¿cuánto y cómo se reconstruye? Primero, hay un periodo inicial de viviendas de emergencia, que se entregaron 2.500, de un estándar superior al que se hacía normalmente. Y hay una serie de bonos y beneficios para la sobrevivencia, para apoyar a las familias. Después viene el proceso de reconstrucción y el proceso de reconstrucción ha demorado. Después de un año, la verdad es que efectivamente las viviendas entregadas no han sido las suficientes".

En cuanto a los plazos de entrega de las viviendas, la autoridad del Minvu puntualizó que “siempre se dijo que, en un año y medio o dos años, e incluso en un tiempo más largo, porque esto tiene distintos tipos de situación. Y hoy lo que tenemos en reconstrucción son 1.300 viviendas y otras que están proceso de entregar”.

“Esto objetivamente ha sido lento, no ha sido lo rápido que quisiéramos, no tanto por cuántas viviendas que se puedan entregar, porque una casa se demora más de un año en construirse, pero sí porque hay familias que todavía no saben cuál va a ser su solución, porque hay distintas realidades”, agregó el Ministro de Vivienda.

El secretario de Estado precisó que "en el proceso de reconstrucción hay que definir lugares donde no se puede reconstruir por riesgos futuros, otros lugares por problemas del punto de vista jurídico, que requiere un proceso de clarificación. El terreno tiene varias complejidades y hay distintas soluciones para distintos sectores".

Finalmente expuso que "esto es más lento que lo que se requiere. ¿Podría haber sido más rápido? Sin lugar a dudas. Eso no significa que a esta altura habríamos tenido las 3.043 viviendas terminadas en ningún caso. Nunca se planteó eso" y que "se dice que La Moneda encuentra que ha ido más lento (el proceso), está bien... todos quisiéramos que esto hubiera sido más rápido. Esperamos que en el año que queda se note el proceso en marcha mayor, porque hay cosas más definidas".

PURANOTICIA