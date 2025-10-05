Ministro Montes reconoce que "me desespera el ritmo que está avanzado" la reconstrucción tras el megaincendio en Viña y Quilpué

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), admitió que el proceso de reconstrucción de viviendas destruidas por el megaincendio en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana no ha tenido el ritmo esperado, aunque defendió el trabajo de la cartera y llamó a mantener el diálogo político en torno a los desafíos que enfrenta el país.

En conversación con el programa «Estado Nacional», de TVN, el secretario de Estado abordó los cuestionamientos de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), quien responsabilizó al Minvu por las demoras en la entrega de soluciones habitacionales a las familias damnificadas por la tragedia de febrero de 2024.

“Yo no he tenido oportunidad de conversar con ella, en todo caso le mandé el informe de todo el mes de septiembre, un resumen, y también el informe de octubre, porque ahí se plantean problemas y avances. No sé qué información tiene. Lo que quiero decir es que falta diálogo”, expresó el ministro de Vivienda y Urbanismo.

Montes insistió en que los problemas estructurales del país hacen que cualquier Gobierno enfrente dificultades similares. “Cualquiera que va a gobernar va a enfrentar problemas bastante parecidos. Entonces es muy importante conversar, buscando variantes, y los problemas no son fáciles”, agregó.

Consultado por los vínculos entre funcionarios del Minvu y el comando de la candidata Jara, el ministro confirmó que ha tenido conocimiento de algunos casos, aunque descartó irregularidades. “Yo he sabido de al menos dos; una persona incluso renunció hace poco. Pero nunca he sabido que lo hagan en horario laboral, porque ahí tienen que cumplir sus funciones”, señaló.

En tono más reflexivo, Montes sostuvo que este tipo de situaciones “se da en Chile” y mencionó que existen lazos entre actores públicos y privados incluso en otros niveles. “Yo le puedo decir que el dueño del... No lo debería decir, pero lo voy a decir. El dueño del terreno de San Antonio, una de sus manos derechas también está en el comando de la señora Jara. También. Entonces esto no es un problema. Hay una cierta forma de hacerse las cosas que yo creo que esto es más o menos de siempre”, puntualizó.

Respecto al avance en la reconstrucción, reconoció que los resultados han sido más lentos de lo esperado. “Yo reconozco más que nadie que a mí me desespera el ritmo que está avanzado. Y yo cada vez choco con la realidad en ciertas iniciativas”, dijo.

El ministro ejemplificó con los retrasos en proyectos de viviendas industrializadas. “Construimos el año pasado, mitad de año, cuatro viviendas industrializadas. Todavía no se pueden ocupar, porque falta un muro de contención en cada una de ellas. ¿Y por qué no está el muro de contención? Porque quedó mal hecha la licitación primera. Y porque las que hicimos después no dieron lo suficiente para cubrirla”.

Montes también realizó una autocrítica respecto de su gestión al frente del ministerio. “Se requiere un Estado que se ponga a tono con esto. Yo puedo haber cometido muchos errores en la gestión política. No por inexperiencia en mi caso, porque en este campo de vivienda estuve 30 años en la Comisión de Presupuestos (...) Pero la verdad es que yo puedo haber cometido distintos errores en distintas cosas. Y bueno, algunos los he evaluado más y creo que hay cosas que no volvería a hacer”, cerró.

