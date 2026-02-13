Ministro Montes cuestiona informe de Contraloría sobre megaincendio en Valparaíso: "Lo único que hace es daño"

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, cuestionó el informe de la Contraloría General de la República (CGR) que develó graves deficiencias en la gestión de recursos destinados a enfrentar la emergencia provocada por el megaincendio de febrero de 2024, que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, en la región de Valparaíso, involucrando a municipalidades, la Delegación Presidencial Regional y la Dirección Regional de Arquitectura.

El secretario de Estado sostuvo que los antecedentes dados a conocer por el ente fiscalizador deben revisarse “con mayor profundidad” antes de instalar conclusiones.

"Yo vi lo que se dijo respecto a la Delegación Regional, respecto al municipio de Viña. Las cosas que se dijeron ahí, yo creo que falta como darle mucho más análisis, porque aparece como una acusación de que son datos que tiene que poder explicar la Delegación y tiene que poder explicar también la alcaldía", declaró.

Bajo ese contexto, criticó el "partir descalificando, suponiendo que hubo situaciones que no se han dado de irregularidad, antes de analizar los casos".

Además, señaló que "yo conocí más el tema que hizo el Ministerio de Obras Públicas, que también es cuestionado, en lo que fue las demoliciones. Demoler era un problema. Rápidamente, después de que se habían quemado las casas, había que demoler lo antes posible y además sacar los restos y eso hubo un presupuesto que obviamente hubo que ir ajustando".

"No conozco ni siquiera los presupuestos que hicieron en ese ministerio, pero creo que no se puede acusar o aparecer acusando sin que haya habido suficiente análisis de los temas, porque eso es lo único que hace daño, y menos todavía terminando un Gobierno", remarcó.

Asimismo, calificó como “extraño” que el informe se difundiera públicamente mientras, según indicó, aún faltarían antecedentes y espacios de diálogo. Sin cuestionar directamente al organismo, planteó que se debe evitar “sacrificar a personas o instituciones” antes de contar con todos los elementos.

"Me parece extraño de que se haga esto sin los diálogos suficientes, sin los antecedentes suficientes, y aparece como una acusación de algo que está viéndose y evaluándose", aseguró.

Complementó que "uno no puede llegar a opinar así, como que inmediatamente suponer que había irregularidad (...) Uno podría cuestionar el rigor con que se hacen ciertos análisis, pero no me corresponde a mí".

Montes señaló que "lo único que reacciono, es diciendo no sacrifiquen a ciertas personas, a ciertas instituciones, sin antes tener un estudio muy en profundidad, porque esto es grave. La gente además desconfía. La gente supone que todo el mundo se robó la plata. Y obviamente esto termina influyendo en todos los que participan de una u otra manera, hacia atrás y hacia adelante, porque esto también va a significar que para futuras reconstrucciones va a haber una sospecha de cosas que se han hecho con cierto rigor".

En paralelo, defendió la gestión habitacional del Gobierno, asegurando que se dejarán numerosos proyectos en marcha y que se está cerca de cumplir la meta de 260 mil soluciones habitacionales, con más de 254 mil ya concretadas a fines de enero.

