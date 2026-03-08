Brutal asalto termina con hombre muerto en Quilpué: atacante fue detenido a pasos de la estación

Un violento asalto terminó con la muerte de un hombre de 61 años durante la tarde–noche de este sábado en la comuna de Quilpué, a pocos metros de la Estación de la ciudad.

De acuerdo con información preliminar entregada por testigos, una pareja habría intentado asaltar a la víctima en las cercanías de la intersección de calle General Cruz con Gaña. En medio del robo, el hombre se habría resistido, momento en que fue atacado brutalmente con golpes que finalmente le provocaron la muerte.

Tras el hecho, se desplegó un amplio operativo policial en el sector con apoyo de personal de Seguridad Municipal. En medio del procedimiento se logró la detención de uno de los presuntos involucrados, mientras que la mujer que lo acompañaba escapó del lugar.

La búsqueda de la segunda sospechosa se ha concentrado en los alrededores de la estación y en el sector El Retiro.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe del equipo Abogado Misión para Valparaíso de la PDI, explicó que el Ministerio Público instruyó la presencia de personal especializado en el sitio del suceso.

“La tarde de hoy el turno de instrucción y flagrancia del Ministerio Público solicitó la concurrencia del Abogado Misión junto al Laboratorio de Criminalística hasta la intersección de calle General Cruz con calle Gaña, en la comuna de Quilpué, por un homicidio con elemento contundente”, señaló.

El oficial detalló que al llegar al lugar los detectives constataron la identidad de la víctima y el tipo de lesiones que presentaba.

“La víctima corresponde a un hombre chileno de 61 años de edad, sin antecedentes policiales, quien presentaba diversas erosiones y lesiones contusas a nivel del rostro. No obstante, su causa de muerte se encuentra indeterminada y deberá ser determinada por el Servicio Médico Legal de Valparaíso”, agregó.

Asimismo, indicó que ya existe un detenido por su presunta participación en la agresión.

“Hasta el momento personal de Carabineros mantiene a un hombre chileno de 29 años detenido por este hecho, por cuanto habría tenido participación en las lesiones”, concluyó.

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero de la mujer que habría participado en el ataque.

