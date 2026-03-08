Joven de 21 años muere tras ataque con arma blanca en Cerro Rodelillo: hay un detenido

Un joven de 21 años murió durante la madrugada de este domingo tras ser atacado con un arma cortante en el sector de Cerro Rodelillo, en la comuna de Valparaíso.

El hecho se registró en las cercanías de la plaza del CESFAM de Rodelillo, específicamente en el pasaje Wills, lugar hasta donde llegó personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso, por instrucción del turno de instrucción y flagrancia del Ministerio Público.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, explicó que el equipo especializado concurrió al sitio del suceso junto a peritos del Laboratorio de Criminalística para realizar las primeras diligencias.

“La madrugada de hoy el turno de instrucción y flagrancia del Ministerio Público solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios junto a personal de Criminalística hasta pasaje Wills, específicamente en la plaza del CESFAM del Cerro Rodelillo de la ciudad de Valparaíso, por un homicidio con arma cortante”, indicó.

Según detalló el oficial, en el lugar se logró establecer la identidad de la víctima. “La víctima corresponde a un hombre chileno de 21 años de edad, sin antecedentes policiales”, señaló.

De acuerdo con el examen externo realizado por los especialistas, el joven presentaba lesiones graves provocadas por un arma blanca. “El examen médico criminalista determinó que presentaba tres heridas cortopenetrantes a nivel torácico y abdominal, y su causa de muerte estaría en correspondencia con un traumatismo toracoabdominal por arma cortante”, agregó Gallardo.

Paralelamente, los detectives continúan desarrollando diversas diligencias investigativas en el sitio del suceso con el objetivo de esclarecer cómo ocurrieron los hechos. “El equipo se encuentra trabajando en el lugar para levantar diversas evidencias biológicas, tomar declaraciones a testigos y realizar el análisis de cámaras de seguridad, con la finalidad de establecer la dinámica y el móvil del delito”, precisó el subprefecto.

En el marco de estas diligencias, se informó que existe una persona detenida en flagrancia, cuya eventual participación en el crimen está siendo investigada por la PDI.

“El detenido está siendo investigado en estos momentos para ser presentado ante el Tribunal de Garantía conforme a los antecedentes reunidos”, concluyó el jefe policial.

