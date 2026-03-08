Incendio de gran magnitud afecta locales comerciales en pleno centro de Viña del Mar

Un incendio estructural de gran magnitud se registra durante la madrugada de este domingo en pleno centro de Viña del Mar, específicamente en la intersección de Avenida Valparaíso con calle Limache, donde diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar trabajan intensamente para controlar las llamas.

El siniestro afecta a locales comerciales del sector, entre ellos una panadería y un local de comida china, lo que generó una rápida propagación del fuego y obligó a declarar tercera alarma de incendio, movilizando a numerosas compañías de bomberos.

“A esta hora, diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar trabajan en un incendio estructural que afecta a locales comerciales ubicados en la intersección de Avenida Valparaíso con calle Limache, en pleno plan de la ciudad”, señalaron desde equipos de emergencia desplegados en el lugar.

Debido a la magnitud del fuego, el despliegue operativo se ha intensificado. “Se declaró una tercera alarma de incendio, lo que ha generado un amplio despliegue de equipos de emergencia en el sector”, indicaron los primeros reportes del incidente.

Según antecedentes preliminares, las llamas se habrían propagado en los inmuebles comerciales afectados, por lo que bomberos mantiene un trabajo ofensivo para evitar que el fuego alcance otras estructuras cercanas.

“Bomberos realiza intensas labores para evitar que el fuego se extienda a otras estructuras cercanas”, agregaron desde el lugar de la emergencia.

Producto del operativo, se mantiene restricción de tránsito en el perímetro, por lo que autoridades y equipos de emergencia solicitan a los conductores evitar el sector y permitir el desplazamiento expedito de los vehículos de emergencia.

PURANOTICIA