Ministro Montes anuncia sumario tras denuncia sobre casas rechazadas para damnificados del megaincendio: "Sería absurdo"

Una fuerte polemica desató la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) luego que en su exposición ante la comisión investigadora de la reconstrucción tras el megaincendio, informaran que dos veces presentaron una oferta de casas terminadas y listas para ser entregadas a damnificados, pero que no obtuvieron respuestas.

Andrés Polanco, vicepresidente regional de la CChC, sostuvo en la instancia legislativa que "en febrero (2024) levantamos 31 proyectos, con 1.862 viviendas disponibles con stock inmediato y entrega de 3 a 6 meses". Luego, en mayo del mismo año informaron que habían 14 proyectos con 829 viviendas. Pese a ello, en ninguna de las dos ocasiones hubo alguna respuesta por parte del Serviu, según indicó el directivo.

Esto desató la molestia de los legisladores presentes en la instancia, quienes calificaron lo ocurrido con adjetivos como "gravísimo", "vergonzoso" y que "bordea lo criminal".

No obstante, desde el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso señalaron mediante un comunicado que "no todas las unidades cumplían con los requisitos necesarios para que el Estado ejecutara su adquisición". De hecho, Nerina Paz, directora (s) de la entidad, indicó que "de las 110 familias que quieren salir de sus barrios, 72 ya están asignadas a un proyecto habitacional y el resto se encuentra en trámite. Es decir, son más de 3.500 las que no quiere erradicarse".

Pero la controversia no se ha detenido, pues ahora el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes, salió al paso de la denuncia de la Cámara Chilena de la Construcción y anunció el inicio de un sumario para aclarar lo ocurrido en el Serviu de Valparaíso con esta oferta de 2.600 casas terminadas para los damnificados.

"Aquí se construyen imágenes e ideas que no tienen mucho fundamento", comenzó diciendo el longevo secretario de Estado, quien continuó expresando que instruyó “a la subsecretaria que investigue y reúna toda la información para aclararle a las familias, a la opinión pública, a los medios, cuál es la real situación".

De igual forma, Montes planteó que "sería absurdo si la Cámara de la Construcción pone a disposición 1.200 o 1.800 casas que no se acogieran. Eso sería absurdo".

"Entonces, hay una serie de factores de precio, de tamaño, de muchas cosas que se tuvieron a la vista, pero lo mejor es que se reúna la información y a partir de eso poder contestar con más propiedad”, prosiguió el titular del Minvu.

Finalmente dijo que "lo que sí, yo pido que cuando hay familias que están sufriendo en una reconstrucción, tantas familias, no se pueden hacer estas caricaturas así, sin reunir toda la información".

