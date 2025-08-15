Fuga en Valparaíso pone en alerta a todas las cárceles de la región: “Va a reventar en cualquier momento”

La fuga de tres internos del Complejo Penitenciario de Valparaíso volvió a encender las alarmas sobre el estado del sistema penitenciario. Para Carlos Fernández, director nacional de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (ANSOG), el hecho refleja un problema estructural que se arrastra hace años: falta de personal, déficit de recursos y una infraestructura deteriorada.

“Necesitamos una inyección rápida y fresca de recursos humanos porque es una cárcel que va a reventar en cualquier momento”, advirtió Fernández, agregando que la situación no se limita a Valparaíso. “Hoy las cárceles son peligros latentes porque hay una nula inversión y nula preocupación”, sostuvo.

El dirigente gremial aseguró que la sobrepoblación es crítica, con cerca de “3.800 internos dentro de un espacio que inicialmente era para 1.200”. A ello se suma la falta de mantención: “Este penal ya va a cumplir 20 años y las inyecciones para reparar o mantener son muy precarias o no hay presupuesto”.

Fernández recordó que la ANSOG expuso esta problemática en mayo ante la dirección regional de Gendarmería, advirtiendo que el escenario se repite en penales de Los Andes, Quillota, Limache y San Antonio. “Esto tiene que partir desde el regional hacia abajo… hay responsabilidades administrativas que corresponden a la Dirección Regional”, señaló.

El dirigente también cuestionó a quienes opinan sobre materia carcelaria sin experiencia directa: “Han llegado administraciones que no saben o no entienden y después tienen el mérito de hablar respecto de la materia carcelaria sin haber pisado una cárcel… eso nos molesta mucho”.

Finalmente, enfatizó que la fuga no solo expone falencias estructurales, sino que además significará la suspensión de funcionarios con poca experiencia: “Aquí estamos perdiendo recursos humanos y es algo por lo que a diario estamos peleando”.

PURANOTICIA