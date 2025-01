Ministro de Vivienda y reconstrucción tras el megaincendio en Viña, Quilpué y Villa Alemana: "No estoy contento con el ritmo"

El 2 y 3 de febrero de 2024 se registró el megaincendio urbano-forestal que ha sido categorizado como uno de los desastres más grandes del país en los últimos 30 años, dejando 136 personas fallecidas, arrasando con más de 8 mil viviendas y dejando más de 20 mil damnificados en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Hay que recordar que el Informe de Daños del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (Cigiden), estableció que 9.215 hectáreas se quemaron, las cuales incluyen sectores urbanos, agrícolas y forestales en cinco comunas de la región (Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache).

Según revela este mismo estudio, la mayor afectación se produjo en coberturas de bosque-forestal, el cual corresponde al 53% del total quemado, mientras que el 39% de la superficie afectada corresponde a pastizal-arbustivo.

En la comuna de Viña del Mar, el megaincendio quemó el 45% de la cobertura de pastizal-arbustivo y el 10% del suelo construido. Se estimó un total de 9.828 edificaciones afectadas en la Ciudad Jardín. Los sectores que concentran la mayor afectación por pérdida total son: Los Almendros B, Villa Independencia, Villa Arauco, Alto Horizonte, El Olivar I, El Olivar II, Villa Hermosa, Villa Rogers.

Otro de los antecedentes que arrojó el documento fue que el nivel de daño de la infraestructura crítica observado en terreno fue de un 46,8% con daño parcial y de un 53,2% que resultó con daño completo.

Una de las conclusiones más drásticas del estudio fue que se detectó que ninguna de las comunas afectadas tenía actualizados sus Planes Reguladores: Valparaíso, 2018; Viña del Mar, 2016; Quilpué, 2014 y Villa Alemana, 2002.

SE RECONOCE POCO AVANCE

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, fue consultado por Puranoticia.cl, respecto del balance que se hace a casi un año de ocurrida la tragedia, instancia donde admitió en cuanto a los avances en el proceso de reconstrucción que no son, precisamente, los que a estas alturas se esperaba.

"Es tan claro que quien ha sufrido algo tan duro como el hecho que se queme su vivienda, todo lo que tiene de historia familiar, todos los riesgos, es algo muy duro y, eso, no se resuelve de un momento a otro. Nosotros dijimos, cuando se hizo el plan, que esto demora entre uno y dos años", comenzó diciendo.

Luego, el secretario de Estado continuó su respuesta: ¿Qué es lo que vamos a dar cuenta? Vamos a dar cuenta de todo lo que está avanzando como vivienda. Hemos licitado tres proyectos que no son dentro del área, sino un conjunto de 240 familias, y esas familias están en la zona de reconstrucción, que se fueron a vivir a otro lado, porque vivían en zonas de riesgo o de campamentos con una situación muy inestable adentro. Estamos en distintas cosas”.

Y agregó que “el detalle de esto lo vamos a entregar los primeros días de febrero y nos vamos a preocupar de reconocer lo que no se ha hecho bien y lo que se pudo hacer más rápido. Hay cosas en las que nos hemos demorado bastante, hay viviendas que están pareadas por cuatro lados, es bien complejo llegar a acuerdos entre cuatro visiones. Si me pregunta a mí, en lo personal, como Ministro no estoy contento con el ritmo, porque sé lo que están viviendo las familias. Sé, además, lo que cuesta a las empresas definir el proyecto, avanzar”.

El ministro Montes concluyó diciendo que “quisimos avanzar más rápido con viviendas industrializadas y, por las características del terreno, del entorno, es bien problemático y termina siendo, en algunos aspectos, más lento. Todo lo que sea reconocer que esto no va al ritmo de lo que las familias necesitan, lo asumimos. Todo lo que sea decir que tenemos que apurarnos más con lo que estamos haciendo, también estamos en eso y esperamos que de aquí a comienzos de febrero podamos dar una cuenta más detallada”.

PURANOTICIA