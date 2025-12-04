Ministro de Vivienda y críticas a expropiación anunciada en megatoma de San Antonio: "Hay que tener varias filas, no es una sola"

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes comentó en detalle el proceso de expropiación de 100 hectáreas de los terrenos donde está la megatoma de San Antonio y respondió a las críticas que han surgido desde diversos sectores.

“En lo que se refiere al desalojo, lo ve el Ministerio del Interior. Entiendo que hoy día se iba a plantear los albergues que era el compromiso en el punto 4 del desalojo... y en lo demás viene un plan que yo desconozco sus detalles, pero hay que tomar en cuenta la situación de la costa, la disponibilidad de Carabineros, en fin, un conjunto de cuestiones prácticas que está dentro del plan que se va a presentar", comentó Montes en entrevista con Tele13 Radio.

Y contextualizó que cuando el pasado 4 de marzo la Corte Suprema confirmó que había que desalojar, "(...) nosotros empezamos a buscar alternativas y llegamos a la conclusión que lo mejor era que el Estado desarrollara un plan habitacional, que era lo que nos planteaban los propios pobladores".

“Desde ahí, se desarrollaron las reuniones con los dueños del terreno, se conformó la comisión técnica que no prosperó a raíz de la dificultad de ponerse de acuerdo con el precio. Nosotros hicimos dos tasaciones lo más serias posible, y además vimos las características del suelo, qué tipo de proyecto y cuánta gente podía vivir ahí", comentó.

"Los dueños dijeron las 215 hectáreas o nada; (el pago) en un solo acto; y el precio estaba muy por encima que el que daban las tasaciones, que es el que le permite al Minvu comprar, porque no se puede comprar a cualquier valor", añadió el ministro.

En ese sentido, Montes explició que "nosotros dijimos siempre, hasta el último día, tenemos que intentar que no haya desalojos por los riesgos... 3 mil niños viven ahí; está al lado de todo el traslado de las frutas hacia la costa. Hay un compuesto de condiciones, hay otros campamentos. Esto puede generar una situación humana muy compleja", subrayó

Luego de evaluar las alternativas y discutirlo con el resto de ministerios competentes, el ministro comentó que se concluyó que "la única alternativa era, para avanzar en el proyecto habitacional... responderles a los vecinos que teníamos que sacar a las personas de la toma, pero bajo ciertas condiciones".

"Una de ellas era que pagaran el equivalente de los terrenos, eso era lo que hacía que no saltaran a la fila, porque era una responsabilidad que ellos asumían, y el ministerio tenía que expropiar el terreno e iniciar un proyecto de urbanización con el aporte de los vecinos y también con los subsidios normales. Y eso fue lo que se decretó", subrayó.

¿SE SALTAN LA FILA?

Sobre las críticas de otras zonas en conflicto que acusaron que con esta decisión “se saltaron la fila”, el ministro respondió que "la verdad es que nosotros hemos llegado a la conclusión de que hay que tener varias filas, no es una sola fila, porque las realidades son distintas".

"Ayer, por ejemplo, estuve en Puerto Montt, en Calbuco, y fui a las islas de los alrededores y ahí tenemos un programa de vivienda insular porque hay un sector en las islas que no se ha construido nunca y por lo tanto se abre un camino especial para ellos, para que postulen”, contó

Y detalló en esa línea que "los trabajadores, que normalmente los sectores medios que tienen otro nivel de ingresos, cómo entran, hay un camino especial. El sector rural, que tiene una particularidad, se postura colectiva e individualmente".

"Yo estoy convencido que a la larga hay que tener más caminos para responder a distintas necesidades. Que no sea solo la demanda, sino que sean las necesidades", sintetizó.

RESPONDE A KAST

El ministro Montes también respondió a las críticas del candidato José Antonio Kast por la tardanza en el desalojo de San Antonio y la reconstrucción en Valparaíso.

"Yo no voy a polemizar con un candidato y con los dichos en un contexto electoral. Solo le puedo decir, en primer lugar, que este ministerio tiene 43 contraconstrucciones. Una de las cuales es Valparaíso (...) algunas de 15, 20 años de arrastre", dijo Montes.

Agregó que "se equivoca, tiene mala información el candidato Kast. Hoy día nosotros llevamos el 50-55% de avance. Y lo invitamos (a ver). A mí me encantaría que lo pudiera ver que vieran lo que se ha avanzado, las complejidades que tiene y los errores que hemos cometido, porque también hemos cometido errores".

"Yo entiendo que él discute, yo lo conozco, yo trabajé mucho tiempo en el Parlamento con él... sé cómo es, y la verdad que yo le pediría que esto lo miráramos más como un problema de país y más de largo plazo. Si él fuera presidente, él tiene 1.432 campamentos. Si él cree que el camino es desalojar y no encontrar una solución, eso es un problema", finalizó.

PURANOTICIA