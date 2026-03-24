Ministro de Vivienda anuncia peritaje y suspende obras de reconstrucción en El Olivar tras detectar irregularidades de constructora

Iván Poduje indicó que la empresa San Sebastián Limitada tenía 350 viviendas asignadas, pero que solo 40 tienen un avance importante.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció la suspensión de las obras que llevaba a cabo la constructora San Sebastián Limitada en el sector de El Olivar en Viña del Mar, uno de los más afectados por el megaincendio de febrero de 2024.
Se detectaron deficiencias estructurales, uso de materiales no certificados y contratos sin inspección técnica, además, se iniciará un peritaje.
El secretario de Estado indicó que "afortunadamente, el daño es bastante acotado. Esta empresa tenía 350 viviendas asignadas, pero solo 40 tienen un avance importante. Lo que hemos decidido y hemos firmado es la suspensión de la obra de esta empresa y se va a iniciar un peritaje con una entidad especializada, una universidad, en estos temas”.
La autoridad añadió que si las casas construidas por esta empresa cuentan con riesgo estructural "vamos a ordenar la demolición de esas viviendas y vamos a reasignar los contratos para que las familias puedan tener viviendas seguras".
Junto con ello, explicó que "lo más grave es que esta empresa usó paneles de hormigón prefabricado que están certificados por nuestro Ministerio para casas de un piso en casas de dos pisos. Eso es una vulneración grave porque pone en riesgo la estabilidad estructural del edificio y además puede implicar que, ante un sismo, estos muros que no están diseñados para un piso, se fracturen y generen problemas mayores".
Además, el ministro de Vivienda señaló que van "a perseguir que nos devuelvan cada peso porque esta empresa San Sebastián usó paneles certificados para casas de un piso en casas de dos pisos, poniendo en riesgo a las familias. Segundo, tiene una ejecución de obras ineficiente".
