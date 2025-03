Ministro de Transportes confirma que no habrán micros nuevas este 2025 en el Gran Valparaíso y reconoce que faltan fiscalizadores

Altas expectativas existían en la región de Valparaíso luego que hace ya largos meses el Gobierno informara que durante ese 2025 se iba a licitar el nuevo sistema de transporte público en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, zona metropolitana de la región conocida como Gran Valparaíso.

Este proceso permitiría a la zona contar con 600 buses nuevos de alto estándar, donde el 42% de ellos serán máquinas eléctricas. También entregará 41 servicios en las cinco comunas, incorporando cuatro terminales nuevos. De igual forma, la licitación prestará especial atención a las condiciones labores y de seguridad de los conductores.

Pero toda esta maravilla tendrá que seguir esperando, pues ahora fue el propio ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien confirmó en conversación con Puranoticia.cl que durante el presente año no habrán buses nuevos en las calles del Gran Valparaíso y que posiblemente recién se verán nuevas máquinas antes del cambio de Gobierno, fijado para el 11 de marzo del próximo año.

"Ya tenemos las bases de licitación estructuradas. Hemos generado los recursos para financiar la licitación, cuyas bases están escritas, están en la Contraloría. La conversación y el diálogo han sido fecundos y esperamos que este semestre se aprueben las bases y estar licitando y adjudicando las bases durante este periodo de Gobierno", dijo.

Ante las consultas de Puranoticia.cl, el secretario de Estado enfatizó en que "hoy no estoy anunciando la licitación, estamos contando que llevamos tres años de Gobierno y que lo anunciamos hace seis meses, que las bases están escritas, en Contraloría y que esperamos aprobarlas pronto para adjudicarlas en este periodo de Gobierno".

De igual forma, explicó que se trata de una ilcitación que, de los 2 mil buses que tiene el sistema actualmente en el Gran Valparaíso, cubre los servicios de un tercio, es decir 600 buses que se van a licitar. De esta cifra, 230 serán buses eléctricos y 370 serán del mismo estándar diésel. Serán los gobiernos siguientes quienes tendrán el desafío de implementar los servicios, ponerlos en las calles y licitar lo que resta.

RENOVACIÓN Y FISCALIZADORES

Pero la licitación del transporte público no fue el único tema abordado por el ministro Muñoz con Puranoticia.cl, sino que también se refirió al estado de la locomoción colectiva en la región de Valparaíso, el cual representa una de las más sentidas demandas que tiene la ciudadanía, que clama por seguridad y, sobre todo, por mejor frecuencia.

En ese sentido, el titular de la cartera de Transportes y Telecomunicaciones expresó que "yo vengo al Congreso frecuentemente y muchas veces me tengo que alojar, y me voy en buses. Entonces las micros de Valparaíso las uso frecentemente. Es algo que hago normalmente y efectivamente me doy cuenta que es un sistema que requiere renovación, pero estamos avanzando en renovar la flota y, además, esperamos poder licitar todo el recaudo del sistema de pago de los 2 mil buses, es decir, en este periodo esperamos hacer una transformación de un pago con moneda, que es parte importante de los problemas mencionados y de las carreras, hacia un sistema de pago donde las personas paguen con un sistema de pago digital o un pago con QR".

Otra de las situaciones denunciadas por la ciudadanía dice relación con la falta de fiscalizadores en la región, cuestión que también fue reconocida por el secretario de Estado, quien dijo que "estuve en el verano fiscalizando buses en Reñaca y efectivamente es un equipo de fiscalizadores limitado, no son tantas personas como quisiera para poder tener el esfuerzo que la gente nos exige" y añadió que "tenemos una situación bastante más controlada en términos de incivilidades de automovilistas y motociclistas a lo que teníamos hace tres años atrás y también hemos hecho un esfuerzo grande por ir fiscalizando buses interurbanos".

TRABAJO FERROVIARIO

Luego, Muñoz se refirió a la situación del Tren Limache - Puerto, indicando que "hoy estamos avanzando en mejorar las condiciones del principal eje, que es el Metro de valparaíso, donde hay cinco trenes nuevos que llegarán a fin de año para mejorar las condiciones de viaje. Al mismo tiempo, se está trabajando para en el tercer trimestre tener la estación Valencia, que es fundamental para la gente de Quilpué".

Sobre esta obra, destacó que "se ha ido construyendo con pasos subterráneos y sin interrumpir el servicio. En paralelo, sobre el eje de la línea de Metro Valparaíso vamos a tener servicios nocturnos para darle cobertura. También se estudia extender al oriente el servicio Limache - Valparaíso, para poder llegar a Quillota, La Cruz y La Calera. Es decir hay un refuerzo ferroviario y en materia de buses".

Junto a asegurar que "estamos llevando un trabajo para una mejor regulación en todo el sector Quilpué y Villa Alemana", el ministro Juan Carlos Muñoz cerró diciendo que "en general, en las licitaciones de buses en este periodo de Gobierno nos ha ido re bien y hemos tenido múltiples oferentes, no sólo en Santiago, sino que en Coquimbo, La Serena, Copiapó, Ovalle, tenemos muchos oferentes. Por ello el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones va generando las condiciones para que las licitaciones sean atractivas, competitivas y que atraigan a las empresas interesadas".

