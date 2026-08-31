Ministro de Seguridad revisó condiciones de seguridad y reinserción en cárcel de Quillota

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, realizó una visita al Centro de Detención Preventiva (CDP) de Quillota, instancia en la que recorrió distintos sectores del establecimiento penal y conoció en terreno las condiciones de seguridad y los espacios destinados al trabajo y la reinserción de la población penal.

Durante el recorrido, la autoridad visitó la sección femenina y el taller de Torre, donde mujeres privadas de libertad participan en la elaboración de carpetas de dicha marca. Los productos confeccionados posteriormente son distribuidos en distintos lugares del país, permitiendo desarrollar actividades laborales al interior del recinto.

La jornada también contempló una revisión de las principales medidas de seguridad implementadas en el establecimiento penitenciario. Entre ellas se encuentran las condiciones del perímetro, las mallas antipelotazos y los sistemas de segregación de la población penal.

Desde el Ministerio de Seguridad Pública señalaron que conocer directamente el funcionamiento de los recintos penitenciarios permite fortalecer las condiciones de seguridad y avanzar hacia una gestión penitenciaria más efectiva.

La visita permitió, además, relevar el trabajo que se desarrolla al interior del recinto como parte de los procesos orientados a generar espacios laborales y de reinserción para las personas privadas de libertad.

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