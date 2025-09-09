Ministro de Seguridad Pública inauguró nuevas instalaciones en Valparaíso: "Cumple con todas las condiciones necesarias"

Hasta Valparaíso arribó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, para inaugurar las nuevas oficinas de la Seremi de Seguridad Pública, la cual se ubica a pasos de la tradicional plaza Sotomayor de la Ciudad Puerto, en la avenida Errázuriz 755.

De esta manera, los funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial salen del edificio Esmeralda, donde compartían instalaciones con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, en el entendido que muchos funcionarios provienen de allí.

Así lo destacó el ministro Cordero, quien sostuvo que "el Ministerio de Seguridad prácticamente en su totalidad está conformado por funcionarios traspasados del Ministerio del Interior, de la Subsecretaría de Prevención del Delito y funcionarios de seguridad pública de la Subsecretaría del Interior, además de las delegaciones".

En ese sentido, valoró que "nos han albergado las delegaciones en las regiones, para el proceso de instalación y esta oficina cumple con todas las condiciones necesarias para la habilitación y el desempeño de las función de la Seremi de Seguridad".

Asimismo, planteó que esto "no sólo es reconocimiento del espacio físico, sino que de la instalación progresiva y separada de la Delegación por parte del Ministerio, espacio que reconoce la dignifdad de los funcionarios que se desempeñan".

Por último, la autoridad reconoció que junto a la región Metropolitana, las de Valparaíso y Biobío concentran los tres lugares estratégicos en la agenda de seguridad pública, lo que se ha traducido en una serie de acciones.

Cabe hacer presente que en la ceremonia participaron el ministro Luis Cordero y los subsecretarios Carolina Leitao y Rafael Collado; además de los jefes regionales de Carabineros y PDI, junto con la fiscal regional, Claudia Perivancich; el presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Vicente Hormazábal; el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme; además de la seremi de Seguridad, Alejandra Romero.

