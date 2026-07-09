Ministro de Seguridad inspecciona la cárcel de San Antonio y reafirma ofensiva contra el crimen organizado en recintos penales

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, realizó una visita inspectiva al Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio, en la región de Valparaíso, en el marco de la estrategia del Gobierno para combatir el crimen organizado y la comisión de delitos desde las cárceles.

Durante el recorrido, la autoridad conoció el trabajo diario de control, orden y custodia que desarrolla Gendarmería en el recinto, donde actualmente permanecen más de 500 personas privadas de libertad.

La visita estuvo acompañada por el inspector operativo de Gendarmería, coronel Bernardo Olivares; el director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres; el jefe del penal, coronel Ignacio Moya; y el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva.

En la ocasión, Arrau destacó que uno de los principales desafíos del Ejecutivo es enfrentar el crimen organizado al interior de las unidades penales.

“Pudimos conocer en terreno el trabajo que realizan día a día los funcionarios de Gendarmería en un recinto que alberga a más de 500 personas privadas de libertad. Uno de los grandes desafíos que tenemos como Gobierno es combatir el crimen organizado al interior de las cárceles. Por eso hemos reforzado los allanamientos en este y otros recintos penitenciarios del país, para incautar elementos prohibidos, recuperar el control de las unidades penales y debilitar la capacidad operativa de las organizaciones criminales”, señaló.

Por su parte, el director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres, valoró el interés de la autoridad por conocer la realidad penitenciaria de la región de Valparaíso.

“El ministro, tan solo unas semanas atrás, visitó el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes y ahora recorre la unidad de San Antonio. Esto es una muestra de su interés por la realidad de Gendarmería en nuestra región. En la oportunidad le entregamos al ministro información detallada del funcionamiento de este recinto y, además, pudo ver el estado en que se encuentra el centro”, indicó.

Durante la visita, el titular de Seguridad Pública también reiteró los lineamientos del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, iniciativa que contempla la incorporación de más de 20 mil nuevas plazas al sistema de Gendarmería, además de la construcción de nuevos recintos penales y la habilitación de módulos de alta y máxima seguridad, con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado desde el sistema penitenciario.

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