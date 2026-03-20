Ministro de Obras Públicas respaldó propuestas para mejorar conectividad y accesibilidad del futuro Hospital Marga Marga

Con el objetivo de coordinar esfuerzos para avanzar en obras que permitan mejorar la conectividad y accesibilidad del Hospital Provincial Marga Marga, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, fue informado del presente del centro de alta complejidad que atenderá a más de 500 mil personas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, junto a equipos municipales y el diputado Luis Pardo expusieron las alternativas que se manejan para hacer frente a los problemas de conectividad y acceso, las que van desde la construcción de caleteras, ampliación de calles, así como nuevos caminos que descompriman las vías principales de acceso y faciliten la llegada de las personas desde distintos puntos de la provincia.

El secretario de Estado dio a conocer su conformidad con las medidas expuestas, además de expresarles toda su disposición para contribuir a la correcta gestión de las medidas presentadas por las autoridades de la provincia de Marga Marga.

El alcalde Estay sostuvo que “el acceso entre el Hospital y el sector sur de Quilpué y Villa Alemana es uno de los mayores problemas que tenemos en materia de conectividad y afecta a miles de vecinos. El hospital hoy tiene sólo un acceso y la caletera que necesitamos usaría una franja fiscal. No habría que expropiar. El ministro entendió el problema y nos propuso un plan de trabajo. Pero lo importante es que la autoridad se mostró absolutamente disponible para mejorar el acceso de los vecinos al Hospital de la Provincia de Marga Marga. Por fin estamos siendo escuchados por la autoridad, después de cinco años en que no se hizo nada en el entorno del Hospital”.

“El Hospital está prácticamente aislado”, agregó el diputado Luis Pardo. Vale indicar que las obras planteadas significan dos accesos y la ampliación de una caletera, lo que no solo beneficiará el acceso desde Quilpué, sino que también va a permitir mejorar el flujo vehicular y los accesos hacia la comuna de Villa Alemana.

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