Ministro de las Culturas destaca legado de mujer fallecida en accidente de bus en Valparaíso

Más de tres décadas de trayectoria musical y un importante legado dentro de su orquesta marcaron la carrera de Penélope Knuth, violinista que perdió la vida en el accidente de bus registrado durante la noche del sábado en el sector de Placeres, en Valparaíso.

Su fallecimiento fue confirmado por el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien llegó hasta la región para conocer la situación de los integrantes de la agrupación afectados por el volcamiento y expresó el impacto que provocó la tragedia.

“Estamos todos muy impactados en el ministerio”, señaló el secretario de Estado, quien también agradeció el trabajo realizado por los equipos de salud que atendieron a los pasajeros lesionados.

Undurraga destacó especialmente la trayectoria de Knuth, a quien describió como una figura relevante dentro de la orquesta, tanto por su experiencia musical como por su relación con los demás integrantes.

“Ella era una violinista muy destacada, ya mucho tiempo, más de 35 años, si la memoria no me falla, siendo parte de este elenco, profesora, una líder [...] en la orquesta”, expresó.

El ministro sostuvo que su fallecimiento representa una pérdida difícil de superar para la agrupación, considerando no solo sus capacidades artísticas, sino también su calidad humana.

En ese sentido, afirmó que será “muy difícil poder reemplazarla por la calidad musical y, desde luego, además, por la calidad humana”.

TRASLADO A SANTIAGO Y ESTADO DE LOS HERIDOS

El secretario de Estado confirmó que el cuerpo de Penelope Knuth será trasladado a Santiago durante las próximas horas, donde se realizarán sus ceremonias fúnebres.

Asimismo, se refirió a la situación de los pasajeros que resultaron lesionados en el accidente, explicando que algunos serán derivados a la capital por razones relacionadas con sus domicilios y no debido a problemas en la atención recibida en Valparaíso.

De acuerdo con el último balance entregado por el Hospital Carlos Van Buren, de los 12 pacientes ingresados tras el volcamiento, cinco recibieron el alta médica, cuatro fueron derivados a una mutual en Santiago y tres permanecen hospitalizados, dos de ellos graves, pero estables.

Undurraga aprovechó la instancia para agradecer la labor de los funcionarios de salud de la Región de Valparaíso y el apoyo brindado a los integrantes de la orquesta.

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE

Respecto de las circunstancias del volcamiento, el ministro indicó que la Fiscalía se encuentra desarrollando las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

También explicó que la empresa responsable del traslado había prestado servicios anteriormente al Ministerio de las Culturas y que las contrataciones de transporte se realizan mediante el sistema de Mercado Público.

El accidente ocurrió cuando el bus que transportaba a la agrupación musical se desbarrancó en el sector de Placeres y terminó volcado al interior de un condominio.

PURANOTICIA