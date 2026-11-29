Funcionarios de la Aduana de Valparaíso detuvieron un cargamento que contenían un total de 24 mil unidades de productos falsificados de renombradas marcas de lujo y populares juguetes altamente comercializados en periodo navideño.

El procedimiento se originó a partir de una alerta generada por la unidad de análisis de riesgo de esta Aduana regional que levantó la alerta por posible ilícito en esta importación.

Tras ser seleccionado para revisión física, los fiscalizadores verificaron que al interior de un contenedor se transportaban distintos tipos de productos que imitaban de manera ilícita a reconocidas marcas internacionales, como Nike, Jordan, Gucci, Balenciaga y Supreme, entre ellos sombreros y carteras. También se encontraron peluches de Spiderman y cartas Pokémon falsificados.

El director de la Aduana de Valparaíso, Braulio Cubillos, señaló que "este resultado refleja el trabajo de análisis y fiscalización de nuestros equipos, que nos permite detectar a tiempo mercancías falsificadas. Con ello protegemos al comercio lícito y a las personas de mercancías que puedan ser dañinas, y seguimos resguardando los derechos de propiedad intelectual".

Conforme al procedimiento aduanero de suspensión de despacho, se notificó a las marcas afectadas, a través de sus representantes legales, para que presenten las querellas correspondientes por infracción a la Ley de Propiedad Industrial e Intelectual. Mientras tanto, la totalidad de las 24.000 unidades quedó retenida bajo custodia, a la espera de lo que disponga la autoridad judicial.

Con este procedimiento se evita un importante perjuicio económico para el comercio establecido y se protege a los consumidores de mercancías que no cumplen con las normativas de seguridad y calidad vigentes.

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