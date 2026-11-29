El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la provincia de San Felipe y otras seis comunas de la región de Valparaíso, debido al considerable aumento del caudal del río Aconcagua.

La decisión fue adoptada por la Dirección Regional de Senapred, luego de recibir antecedentes técnicos de la Dirección General de Aguas (DGA), que evidenciaron un incremento del flujo del río por sobre los niveles establecidos para su monitoreo.

De acuerdo con los registros de la estación hidrométrica Río Aconcagua en Chacabuquito, el caudal alcanzó los 180,95 metros cúbicos por segundo, mientras que el nivel del agua llegó a los 2,45 metros, parámetros que llevaron a que dicha estación pasara a condición de Alerta Amarilla.

Ante este escenario, Senapred determinó activar la Alerta Temprana Preventiva para toda la provincia de San Felipe, además de las comunas de Los Andes, San Esteban, Quillota, Limache, Concón y Quintero, con el objetivo de reforzar las acciones de vigilancia y prevención frente a una eventual crecida del río.

La medida contempla un mayor monitoreo de las condiciones del cauce, junto con el fortalecimiento de la coordinación entre los organismos que integran el sistema de respuesta ante emergencias, permitiendo actuar oportunamente en caso de que la situación presente una evolución desfavorable.

En este contexto, se recomienda a la población extremar las precauciones, especialmente en sectores cercanos a las riberas del río Aconcagua, evitando aproximarse a zonas de riesgo o intentar atravesar cauces que registren un aumento significativo de su caudal.

Asimismo, se hace un llamado a mantenerse informado a través de los canales oficiales de Senapred y las autoridades correspondientes, ante posibles actualizaciones de las condiciones del río y de las medidas preventivas vigentes.

PURANOTICIA