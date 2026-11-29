Un nuevo incidente protagonizado por un conductor de una cuatrimoto generó inquietud en la comuna de Concón, luego de que se conocieran antecedentes sobre un accidente ocurrido en el sector de Costa de Montemar, que habría involucrado a una persona presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Según información preliminar difundida por Evolutiva Medios, el motociclista podría ser el mismo que, hace aalgunas semanas atrás, habría participado en una persecución policial con Carabineros, desplazándose a alta velocidad por calles del sector.

La situación generó cuestionamientos luego de que surgieran versiones que señalan que, tras el reciente accidente, personal de Seguridad Ciudadana habría permitido que el conductor se retirara del lugar sin que se concretara el retiro de la cuatrimoto.

Este antecedente despertó preocupación entre residentes de Costa de Montemar, quienes plantearon interrogantes respecto de los procedimientos de fiscalización y las medidas adoptadas frente a conductas que podrían representar un riesgo para la seguridad vial.

Asimismo, el episodio abrió dudas sobre la actuación de los organismos involucrados y las circunstancias que habrían permitido que el vehículo continuara en circulación, pese a los antecedentes que se le atribuyen.

Hasta el momento, no se cuenta con una confirmación oficial que permita establecer si ambos incidentes involucran efectivamente al mismo conductor, si existía consumo de alcohol o cuáles fueron las actuaciones realizadas por Seguridad Ciudadana y Carabineros.

Se espera que las autoridades competentes puedan aclarar lo ocurrido y entregar antecedentes sobre los procedimientos adoptados en este caso.

PURANOTICIA